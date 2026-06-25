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Φον ντε Λάιεν: Σήμερα η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου των €90 δισ. προς την Ουκρανία

Η πρώτη δόση ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Πέμπτη στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Γκντανσκ της Πολωνίας

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Ursula von der Leyen

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει σήμερα την πρώτη δόση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ (102 δισ. δολαρίων) που έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρώτη δόση ανέρχεται σε 3,2 δισ. ευρώ, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Πέμπτη στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι ένα επενδυτικό ταμείο που έχει υποσχεθεί για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τη στήριξη της ΕΕ, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, είναι επίσης «έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία» και θα μπορούσε να κινητοποιήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ φέτος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία (222 δάνειο
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