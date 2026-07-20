Ebury: Οι αγορές αδιαφορούν για την κλιμάκωση στο Ορμούζ

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και η κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να βγάλουν τις αγορές από τη θερινή τους νωθρότητα, και οι αγορές συναλλάγματος δεν αποτελούν εξαίρεση.

Τα επιτόκια παραμένουν σταθερά, οι αγορές μετοχών κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους και τα περισσότερα νομίσματα εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε στενά εύρη. Τα νομίσματα των οικονομιών της G10 που συνδέονται με τα εμπορεύματα υπεραπέδωσαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ιαπωνικό γεν υποχώρησε σε νέα χαμηλά πολλών δεκαετιών. Ωστόσο, οι κινήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά, αλλά παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στην αρχή του πολέμου.

Τα νέα για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι θετικά. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει μέχρι στιγμής περιορισμένη επίδραση στις υπόλοιπες τιμές στις οικονομίες των χωρών G10. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνεδριάζει η ΕΚΤ την Πέμπτη, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών αυτή την εβδομάδα. Οι αγορές θα αναζητήσουν επιβεβαίωση των προσδοκιών τους για μια σχεδόν βέβαιη αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση των δεικτών PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως την Παρασκευή θα ολοκληρώσει την εβδομάδα. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη, ο πληθωρισμός CPI την Τετάρτη και οι δείκτες PMI την Παρασκευή θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη στερλίνα.

Στερλίνα

Οι αγορές ανακουφίστηκαν όταν έγινε γνωστό ότι ο Andy Burnham επέλεξε τη Shabana Mahmood για τη θέση της Υπουργού Οικονομικών αντί του πιο ριζοσπαστικού Ed Miliband. Η στερλίνα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των άλλων ευρωπαϊκών νομισμάτων, ενώ η πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί έναν ακόμη θετικό σχετικό παράγοντα για το βρετανικό νόμισμα. Ωστόσο, η έλλειψη συγκεκριμένων λεπτομερειών για την οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης δημιουργεί σκιά αβεβαιότητας πάνω από τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία, από σήμερα κιόλας, καθώς ο Andy Burnham αναλαμβάνει και επίσημα την πρωθυπουργία.

Ευρώ

Η ΕΚΤ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ωστόσο, οι αγορές έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και το βασικό ζητούμενο αυτής της εβδομάδας είναι κατά πόσο η επικοινωνία της κεντρικής τράπεζας θα επιβεβαιώσει αυτή τη βεβαιότητα. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που σημαίνει ότι η κατάρρευση της εκεχειρίας αποτελεί έναν ακόμη αρνητικό παράγοντα για το κοινό νόμισμα. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορές στα επιτόκια αποτελούν και πάλι τον βασικό παράγοντα που καθορίζει την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, και αυτές έχουν μεταβληθεί ελάχιστα, γεγονός που εξηγεί τη σχετική ανθεκτικότητα του ευρώ.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου στις ΗΠΑ ήταν αισθητά χαμηλότερα των προσδοκιών τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Federal Reserve εξακολουθούν να τονίζουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει η βασική προτεραιότητα της νομισματικής πολιτικής, γεγονός που οδηγεί τις αγορές να μεταθέτουν χρονικά, αλλά όχι να εγκαταλείπουν, τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων. Ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας στηρίζει τόσο τις αγορές μετοχών όσο και τις αγορές ομολόγων, αντισταθμίζοντας τους φόβους για μια νέα πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η επίδραση στο δολάριο είναι λιγότερο ξεκάθαρη, ωστόσο το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να κινείται δυναμικά έναντι των περισσότερων G10 νομισμάτων.



Πηγή: skai.gr

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