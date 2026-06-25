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Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για ακρίβεια: Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό - Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη «συμφωνίας κυρίων» για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού

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Μαξίμου

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη «συμφωνίας κυρίων» - ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της - για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. 

Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την προεδρία της κυβέρνησης εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για αυτήν, ειδικά, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ακρίβεια ΣΕΒ τρόφιμα σούπερ μάρκετ
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