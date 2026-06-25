ΑΑΔΕ: 1500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού

Το νέο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης myPoint της ΑΑΔΕ στον Κεραμεικό εγκαινίασε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού αρμόδιου για φορολογικά θέματα, Δημήτρη Μαρκόπουλου.

«Το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στο γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του. Προσπαθεί να προβλέπει την ανάγκη και να δίνει λύση νωρίτερα. Αυτό ακριβώς εκφράζει το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ» δήλωσε Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «μια σύγχρονη οικονομία χρειάζεται και μια σύγχρονη φορολογική διοίκηση. Χρειάζεται θεσμούς που να συνδυάζουν αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Το ΑΑΔΕ myPoint ενσωματώνει αυτή τη φιλοσοφία. Η σημασία αυτού του μετασχηματισμού ξεπερνά τη λειτουργία της ίδιας της ΑΑΔΕ. Αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης του κράτους με την κοινωνία» τόνισε ο υπουργός.

Ήδη πάντως και πριν τα εγκαίνια, κατά την πιλοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας στον Κεραμεικό τις προηγούμενες 15 ημέρες:

• 1500 πολίτες επισκέφθηκαν το σημείο (100 ανά ημέρα),

• 87% των επισκέψεων αφορούσε την παραλαβή ΑΦΜ ή Κλειδαρίθμου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,

• 981 αιτήματα διεκπεραιώθηκαν από 3 υπαλλήλους της υπηρεσίας.

«Κάθε νέο "myPoint" που ανοίγει τις πόρτες του, αναβαθμίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με τους πολίτες» τόνισε από πλευράς του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως επεσήμανε «με καθοδήγηση, άμεση υποστήριξη και ανθρώπινη επαφή δημιουργούμε ένα ενιαίο, σύγχρονο και απόλυτα προσβάσιμο δίκτυο εξυπηρέτησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης».

Πώς λειτουργούν τα myPoint

Η λειτουργία του νέου δικτύου myPoint σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις μεμονωμένες τοπικές φορολογικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) , προς ένα ενιαίο, αναγνωρίσιμο οικοσύστημα με κοινό πρότυπο εξυπηρέτησης.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση επιτυγχάνεται ο ολικός ανασχεδιασμός της εμπειρίας των φορολογουμένων, διασφαλίζοντας:

• Ενιαία εμπειρία: Κάθε πολίτης και επιχείρηση απολαμβάνει την ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκεται, μέσα σε περιβάλλον που αποπνέει διαφάνεια και σεβασμό.

• Πρακτική υποστήριξη: Η αρχιτεκτονική των τριών ζωνών (Self-Service Point, Service Point και Back Office) προσφέρει μια απλή και ανθρωποκεντρική διαδρομή, μειώνοντας δραστικά τις καθυστερήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας: Τα στελέχη της Αρχής έχουν στη διάθεσή τους τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να επικεντρώνονται στην ουσιαστική διαχείριση των αιτημάτων και την καθοδήγηση των συναλλασσόμενων.

Το δίκτυο των φυσικών σημείων myPoint λειτουργεί σε απόλυτη συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521.

Από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1521 κατά το διάστημα από 29/7/2025 έως 19/06/2026 διαπιστώνεται:

• 'Αμεση διαχείριση μεγάλου όγκου κλήσεων: Από τις 702.155 εισερχόμενες κλήσεις, απαντήθηκαν επιτυχώς οι 639.669.

• Υψηλός δείκτης εξυπηρέτησης: Το Service level άγγιξε το 82%.

• Ελαχιστοποίηση της αναμονής: Ο μέσος χρόνος αναμονής για τον πολίτη περιορίστηκε σε μόλις 21 δευτερόλεπτα.

• Ουσιαστική επικοινωνία: Η μέση διάρκεια κάθε κλήσης διαμορφώθηκε στα 6 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και έγκυρη εξυπηρέτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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