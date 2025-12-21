Το 1ο Cross Battles LIVE πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με την αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου στις θέσεις των coaches, να δίνει το «παρών» πιο ενωμένη και πιο δυνατή και να κατακτά διπλή πρωτιά!

Δείτε το trailer:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το 1ο live επεισόδιο του «The Voice of Greece», επικράτησε του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 25,2% και στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού 18-54 με 17,5%. 2.429.699 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, παρακολουθώντας τις μουσικές αναμετρήσεις 18 διαγωνιζόμενων που διεκδικούσαν μια θέση στον ημιτελικό.

Απόψε, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21.00, ακόμη 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πείσουν το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζει να προκριθούν. Ποιοι θα τα καταφέρουν;

«The Voice of Greece»

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheVoiceGR

https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/

https://x.com/TheVoiceofGR

https://www.tiktok.com/@thevoiceofgr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.