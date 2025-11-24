Μέντα LIVE με τον Θέμη Καραμουρατίδη την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 21.00 στο Ωδείο Αθηνών

Τα Μέντα LIVE, οι συναυλίες που δημιουργεί ο Μέντα 88 αποκλειστικά για τους ακροατές του, επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και μάλιστα με μία συνάντηση που θα γράψει ιστορία!

Στο πρώτο Μέντα LIVE για φέτος, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 21.00, στην καρδιά της πόλης, στο Ωδείο Αθηνών, υποδεχόμαστε έναν αγαπημένο συνθέτη: τον Θέμη Καραμουρατίδη.

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν, για πρώτη φορά όλοι μαζί, αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες του: η Νατάσσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Βασίλης Προδρόμου, ερμηνεύοντας τραγούδια που μας ταξιδεύουν, μας συγκινούν και ξυπνούν τις πιο δυνατές μας αναμνήσεις.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

Πηγή: skai.gr

