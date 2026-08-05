Ραγίζει καρδιές ο συγγραφέας του «Game of Thrones»: «Έχασα φίλους και πάλεψα με την κατάθλιψη»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα πάλεψε με τη θλίψη και την κατάθλιψη, ενώ παράλληλα βίωσε την απώλεια αγαπημένων φίλων του.

Ο 77χρονος συγγραφέας της σειράς βιβλίων «A Song of Ice and Fire», στην οποία βασίστηκε το τηλεοπτικό φαινόμενο «Game of Thrones», επέστρεψε στο προσωπικό του ιστολόγιο έπειτα από απουσία αρκετών μηνών. Στην ανάρτησή του, με τίτλο «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», εξήγησε στους αναγνώστες του γιατί είχε περιορίσει την επικοινωνία μαζί τους.

George R. R. Martin, author of the wildly popular “Game of Thrones” book series, shares that he’s pulled back from updating fans via his blog as he “battled sadness and depression.” https://t.co/TOGNesEeHp — NBC News (@NBCNews) August 5, 2026

«Υπήρξαν όνειρα που πραγματοποιήθηκαν αλλά και εφιάλτες»

«Αυτή η χρονιά ήταν… αγχωτική, για να το θέσω όσο πιο ήπια γίνεται», έγραψε ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν. Όπως ανέφερε, οι συνεχείς εξελίξεις στη ζωή του τον έκαναν να αισθανθεί ότι δεν μπορούσε πλέον να διαχειριστεί όλα όσα συνέβαιναν γύρω του.

«Έχουν συμβεί τόσα πολλά, που ήταν συντριπτικά. Υπήρξαν υπέροχα και συναρπαστικά πράγματα. Όνειρα που πραγματοποιήθηκαν. Υπήρξαν, όμως, και εφιάλτες. Έχασα φίλους. Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη», εξομολογήθηκε.

Η νέα δημοσίευση ήταν η πρώτη που έκανε στο ιστολόγιό του από τις 19 Φεβρουαρίου. Ο συγγραφέας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ομάδα των συνεργατών του, οι οποίοι, όπως είπε, εργάστηκαν ακούραστα για να τον βοηθήσουν στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Τους ευχαρίστησε επειδή προσπάθησαν να τον εμποδίσουν από το να μένει «όλο και περισσότερο πίσω», σε μια περίοδο κατά την οποία δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στον όγκο της δουλειάς του.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι οι συνεργάτες του ενδέχεται να αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος των αναρτήσεων και της επικοινωνίας του με τους θαυμαστές στο προσεχές διάστημα.

«Το να γερνάς δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό»

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αναφέρθηκε και στην ηλικία του, εκφράζοντας με ειλικρίνεια τον φόβο και την κούραση που αισθάνεται όσο περνούν τα χρόνια. «Τα χειρότερα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμη. Έκλεισα τα 77 τον περασμένο Σεπτέμβριο και σας διαβεβαιώνω ότι το να γερνάς δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό», έγραψε.

Όπως εξήγησε, ο συνδυασμός της ηλικίας και της ψυχικής πίεσης που αντιμετωπίζει ενδέχεται να επηρεάσει και τις μελλοντικές δημοσιεύσεις του. Προειδοποίησε τους αναγνώστες του ότι, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, τα κείμενά του πιθανότατα θα είναι πιο σύντομα και βιαστικά.

Τα τελευταία χρόνια, ο συγγραφέας βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχή πίεση από αναγνώστες που περιμένουν την κυκλοφορία του έκτου βιβλίου της σειράς, με τίτλο «The Winds of Winter». Η πολυετής καθυστέρηση έχει προκαλέσει έντονα σχόλια και επικρίσεις, στις οποίες ο Μάρτιν έχει κατά καιρούς απαντήσει με πικρία και σαρκασμό.

Παρά τις δυσκολίες, ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ξεκαθάρισε ότι το 2026 δεν του έφερε μόνο θλίψη. Ιδιαίτερη χαρά του προκάλεσαν οι εννέα υποψηφιότητες για Emmy που απέσπασε η σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms», η οποία βασίζεται επίσης στον λογοτεχνικό κόσμο που δημιούργησε. Ο Μάρτιν έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Emmy ως συμπαραγωγός του «Game of Thrones», όταν η σειρά τιμήθηκε ως καλύτερη δραματική παραγωγή το 2015, το 2016, το 2018 και το 2019.

Πηγή: skai.gr

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