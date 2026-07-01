«Άκυρο» σε Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ από πρώην υπεύθυνη κάστινγκ του 007

Οι Τζέικομπ Ελόρντι και Κάλουμ Τέρνερ δεν θα έπρεπε να επιλεγούν για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με πρώην υπεύθυνη κάστινγκ των ταινιών με κεντρικό χαρακτήρα τον πράκτορα 007.

Η Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, επί χρόνια διευθύντρια κάστινγκ της κινηματογραφικής σειράς, η οποία εργάστηκε σε ταινίες Τζέιμς Μποντ για πάνω από 40 χρόνια, δεν θέλει να δει τους φημολογούμενους υποψηφίους, Τζέικομπ Ελόρντι, Κάλουμ Τέρνερ ή Χάρις Ντίκισον να γίνονται ο 007 όταν ανακοινωθεί ο νέος πρωταγωνιστής.

Η ΜακΓουίλιαμς ήταν υπεύθυνη για την επιλογή των Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ για τους ρόλους του Τζέιμς Μποντ. Αποσύρθηκε προτού η Amazon αποκτήσει το franchise του Τζέιμς Μποντ και τώρα το έργο της επιλογής του νέου πρωταγωνιστικού χαρακτήρα ανήκει στην υπεύθυνη κάστινγκ Νίνα Γκολντ και στον σκηνοθέτη των ταινιών Dune, Ντενί Βιλνέβ.

Η Γκολντ είναι βραβευμένη με Emmy και BAFTA, περισσότερο γνωστή για το έργο της στις σειρές Game Of Thrones και The Crown, ενώ στη μεγάλη οθόνη έχει συμμετάσχει στα franchise Star Wars, Jurassic World και Marvel, καθώς και σε δράματα βραβευμένα με Όσκαρ όπως το The Power Of The Dog και Hamnet.

Μιλώντας για τους ηθοποιούς Τζέικομπ Ελόρντι, Κάλουμ Τέρνερ και Χάρις Ντίκινσον, η ΜακΓουίλιαμς δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Τζέιμς Μποντ».

«Είναι απολύτως απαραίτητο ο Μποντ να διατηρήσει ένα απόλυτο αίνιγμα. Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Μποντ επειδή τώρα γνωρίζουμε τόσα πολλά γι' αυτούς. Θέλουμε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα γι' αυτούς προσωπικά, γιατί αυτό είναι οι κατάσκοποι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού πηγαίνει για ψώνια ή ποιοι είναι οι γονείς του ή πού μένει. Δεν θέλουμε ποτέ να τον δούμε στο σπίτι. Και ένα ζωτικό στοιχείο όλου αυτού είναι η περιγραφή της εργασίας του. Έχει άδεια να σκοτώνει και πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Αν δεν το κάνετε, τότε έχετε χάσει το κοινό».

«Ο Τίμοθι και ο Πιρς δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστοί. Ο Ντάνιελ είχε μια καριέρα σε ανεξάρτητες ταινίες και μια αρκετά έντονη ρομαντική ζωή στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν γνωστό όνομα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Θέλω να δω κάποιον που είναι εντελώς εκτός θέματος» επισήμανε η πρώην υπεύθυνη κάστινγκ της κινηματογραφικής σειράς.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Μποντ θα έπρεπε επίσης να παραμείνει άντρας επειδή «έτσι το έγραψε ο Ίαν Φλέμινγκ». «Γιατί να θέλετε να το αλλάξετε αυτό; Δεν έχουν αλλάξει τον Χάρι Πότερ σε Άλις Πότερ ή σε διαφορετική εθνικότητα. Έτσι γράφτηκε και έτσι πρέπει να παραμείνει, πιστεύω» τόνισε.

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τη σειρά με την ταινία «No Time To Die» του 2021. Ο Βιλνέβ θα σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ.

Πηγή: skai.gr

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