Emirates: Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των πρώτων 100 αεροσκαφών του στόλου της

Τα 100 πλήρως ανακαινισμένα αεροσκάφη έφτασε η Emirates, πετυχαίνοντας τον στόχο της στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισής της. Από την έναρξη των εργασιών τον Νοέμβριο του 2022, 47 αεροσκάφη Airbus A380 και 53 Boeing 777 έχουν ανακαινιστεί πλήρως, από την μύτη μέχρι την ουρά, στα κεντρικά του Μηχανολογικού Τμήματος της Emirates στο Ντουμπάι.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026, περίπου 20 επιπλέον αεροσκάφη θα έχουν αναβαθμιστεί, με την ετα

ιρεία να καλύπτει πάνω από το μισό ποσό της επένδυσής της ύψους 5 δισ. δολαρίων, που έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εμπειρίας στους επιβάτες της.

Σε διάστημα 44 μηνών, η ομάδα του Μηχανολογικού Τμήματος της Emirates απασχόλησε περισσότερους από 400 μηχανικούς και τεχνικούς, επενδύοντας συνολικά 4,4 εκατ. δολάρια για τη μετατροπή και την εσωτερική αναβάθμιση όλων των καμπινών των 100 αεροσκαφών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, κάθε αεροσκάφος εξοπλίστηκε με τη νέα καμπίνα Premium Οικονομικής Θέσης. Συνολικά, έχουν τοποθετηθεί πάνω από 3.800 νέα καθίσματα Premium Οικονομικής Θέσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, επιταχύνοντας την επέκταση του προϊόντος σε περισσότερες διαδρομές του δικτύου της Emirates, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερους επιβάτες να απολαύσουν την εμπειρία των νέων καμπινών.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας να προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας τους σε κάθε καμπίνα αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, και η ολοκλήρωση της πλήρους αναβάθμισης των καμπινών σε 100 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μέσα σε 44 μήνες αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα. Η επένδυση ύψους 5 δισ. δολαρίων εξασφαλίζει στους επιβάτες μας μια «καλύτερη εμπειρία πτήσης», με πολυτέλεια, άνεση και προσοχή τη λεπτομέρεια σε κάθε καμπίνα. Η υλοποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας και πολυπλοκότητας απαιτεί προγραμματισμό, ακρίβεια, δεξιοτεχνία και τεχνικές ικανότητες. Η ομάδα μας έθεσε νέα πρότυπα στην αναβάθμιση δύο εκ των μεγαλύτερων επιβατικών αεροσκαφών, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη επιστροφή στους αιθέρες, με κορυφαία ποιότητα.»

Η υλοποίηση της αναβάθμισης

Από την έναρξη του έργου τον Νοέμβριο του 2022, η ομάδα μηχανικών της Emirates έχει αναβαθμίσει κατά μέσο όρο 28 αεροσκάφη ετησίως. Στο πλαίσιο κάθε αναβάθμισης, οι μηχανικοί αποσυναρμολογούν πλήρως το εσωτερικό των αεροσκαφών, πραγματοποιούν μια ενδελεχή αναβάθμιση σε όλες τις καμπίνες, χρησιμοποιώντας πάνω από 4.000 εξαρτήματα ανά αεροσκάφος A380 και πάνω από 2.500 εξαρτήματα ανά αεροσκάφος Boeing 777, ενώ στη συνέχεια επανασυναρμολογούν τα πάντα με ακρίβεια.

Η ομάδα μηχανικών της Emirates ανέπτυξε επίσης καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση ενός έργου τεράστιας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τροποποιημένων φορτηγών τροφοδοσίας εντός των υπόστεγων για τη μεταφορά μεγάλων εξαρτημάτων από και προς τις εγκαταστάσεις αναβάθμισης. Εκτός από την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της προόδου των εργασιών ανά ζώνη και εξειδικευμένων διαδικασιών αποθήκευσης και ανάκτησης εξαρτημάτων, η ομάδα σχεδίασε και κατασκεύασε επίσης διάφορα είδη εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη μετακίνηση εξαρτημάτων και την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του εσωτερικού του αεροσκάφους για την αναβάθμιση. Το Μηχανολογικό Τμήμα της Emirates συνεργάστηκε με περισσότερους από 100 προμηθευτές για την υλοποίηση του έργου.

Από τον σχεδιασμό στον διάδρομο απογείωσης

Το πρόγραμμα αναβάθμισης της Emirates ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2021 και αφορούσε 105 αεροσκάφη του στόλου της αεροπορικής εταιρείας. Τον Νοέμβριο του 2022, το πρώτο αεροσκάφος της Emirates, ένα Airbus A380, υποβλήθηκε σε αναβάθμιση στα κεντρικά του Μηχανολογικού Τμήματος της Emirates στο Ντουμπάι. Μέχρι τον Μάιο του 2024, λόγω της έντονης ζήτησης, η πρωτοβουλία αναβάθμισης επεκτάθηκε ώστε να καλύψει 191 ακόμη αεροσκάφη και στη συνέχεια 219 αεροσκάφη μέχρι το τέλος του έτους. Τον Αύγουστο του 2024, το πρώτο Boeing 777 που αναβαθμίστηκε στο Ντουμπάι τέθηκε σε υπηρεσία.

Τον Μάιο του 2026, η ομάδα μηχανικών της Emirates ολοκλήρωσε την αναβάθμιση ενός A380 μετατρέποντας την καμπίνα του από δύο σε τρεις κατηγορίες θέσεων, ένα έργο που περιλάμβανε σημαντικές δομικές αλλαγές στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, για πρώτη φορά, της Premium Οικονομικής Θέσης στο άνω κατάστρωμα του αεροσκάφους. Από τον Οκτώβριο του 2026, το πρόγραμμα αναβάθμισης της Emirates θα εισέλθει στην επόμενη φάση του με την εγκατάσταση οθονών 4K OLED HDR10+ στα πίσω μέρη των καθισμάτων των αεροσκαφών, καθώς και με την εισαγωγή των νέων ελαφριών καθισμάτων Safran Z400, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων.

Επαναχρησιμοποίηση των υλικών

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιωσιμότητα, χιλιάδες κιλά υψηλής ποιότητας δέρματος, υφασμάτων και άλλων υλικών που αφαιρούνται από αεροσκάφη, που έχουν υποστεί ανακαίνιση, ανακυκλώνονται και αξιοποιούνται ως συλλεκτικά αντικείμενα περιορισμένης έκδοσης, όπως είδη αποσκευών της σειράς «Aircrafted by Emirates». Η Emirates έχει επίσης διανείμει πάνω από 4.000 σακίδια πλάτης, κατασκευασμένα από υφάσματα καθισμάτων της Οικονομικής Θέσης που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί, σε παιδιά σε 11 χώρες.

Πηγή: skai.gr

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