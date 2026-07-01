Ράφαελ Ναδάλ: Από τα courts... Ξενοδοχεία, ακαδημίες και επενδύσεις

Ο Ράφαελ Ναδάλ μπορεί να αποχώρησε από το επαγγελματικό τένις, όμως δεν πέρασε σε ρόλο θεατή.

Ο Ισπανός θρύλος, κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam, χτίζει πλέον τη δεύτερη μεγάλη διαδρομή του εκτός γηπέδων, με επενδύσεις στη φιλοξενία, την αθλητική εκπαίδευση, την ευεξία και τα αθλητικά κέντρα, επιχειρώντας να μεταφέρει στον επιχειρηματικό στίβο την πειθαρχία και τη νοοτροπία που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Ναδάλ, ο οποίος αποσύρθηκε από την αγωνιστική δράση τον Νοέμβριο του 2024, δηλώνει ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ταξιδεύοντας και ζώντας σε ξενοδοχεία.

«Αυτό έκανα στη μισή μου ζωή και ξέρω τι μου αρέσει περισσότερο», ανέφερε στο CNBC, εξηγώντας γιατί η είσοδός του στον κλάδο της φιλοξενίας ήταν για τον ίδιο μια φυσική εξέλιξη.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βρίσκεται το brand «Zel Hotels», το οποίο δημιούργησε το 2022 σε συνεργασία με τη «Meliá Hotels International».

Το πρώτο ξενοδοχείο, το «ZEL Mallorca», άνοιξε το 2023, ενώ ακολούθησαν μονάδες στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας και στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Πρόσφατα, το δίκτυο επεκτάθηκε περαιτέρω με το τέταρτο ξενοδοχείο του brand στα Κανάρια Νησιά και συγκεκριμένα στη Φουερτεβεντούρα.

Για τον γεννημένο στη Μαγιόρκα Ναδάλ, η φιλοξενία είναι ένας τομέας με ισχυρές προοπτικές, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εμπειρίες. Αναγνωρίζει, πάντως, ότι η δημιουργία ενός νέου brand σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όπως σημείωσε, το χτίσιμο της ταυτότητας του Zel αποτέλεσε πρόκληση, ειδικά σε έναν κλάδο όπου η διαφοροποίηση είναι κρίσιμη.

«Δεν είμαι ο τύπος ανθρώπου που του αρέσει να ξυπνά το πρωί και να μην ξέρει τι να κάνει. Στόχος μου ήταν να συνεχίσω», δήλωσε στην εκπομπή «CNBC Meets».

«Με τον ίδιο τρόπο που έχτισα μια κληρονομιά στο γήπεδο, τώρα είναι η στιγμή να χτίσω μια κληρονομιά έξω από το γήπεδο», πρόσθεσε.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ναδάλ δεν περιορίζονται στα ξενοδοχεία. Μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών «Aspemir», ο Ισπανός επενδύει σε τομείς που συνδέονται με τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την ευεξία. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική έχει η «Rafa Nadal Academy», την οποία ίδρυσε το 2016 στη Μαγιόρκα, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου προπόνησης και εκπαίδευσης σε νέους αθλητές.

Η ακαδημία έχει εξελιχθεί πλέον σε διεθνές δίκτυο, με παρουσία σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ελλάδα, το Κουβέιτ, το Χονγκ Κονγκ και η Δομινικανή Δημοκρατία. Η ανάπτυξή της αντανακλά τη φιλοσοφία του Ναδάλ ότι ο αθλητισμός, η φροντίδα του σώματος και η εκπαίδευση αποτελούν πεδία με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

«Κάθε μέρα υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η φροντίδα του σώματος. Γι’ αυτό επενδύω στην εκπαίδευση των παιδιών, στην ευεξία και στον αθλητισμό», ανέφερε.

Το 2025, ο Ναδάλ πούλησε το 44,9% της ακαδημίας στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων «GPF Capital», σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 94 εκατ. ευρώ. Παρά τη συμφωνία, διατήρησε το 55,1% και τον έλεγχο της πλειοψηφίας, δείχνοντας ότι η ακαδημία παραμένει ένα από τα πιο προσωπικά και στρατηγικά του εγχειρήματα.

«Είναι ένα έργο ζωής για μένα, πολύ προσωπικό. Ταυτόχρονα, όμως, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αισθανθήκαμε ότι χρειαζόμασταν βοήθεια για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να επεκτεινόμαστε», είπε ο Ναδάλ.

Ο ίδιος βλέπει σαφή σύνδεση ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και τις επιχειρήσεις. Η καριέρα του, με 14 τίτλους στο «Roland Garros» και δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, τον προετοίμασε, όπως λέει, για την πίεση, τις αποτυχίες και τη διαρκή ανάγκη προσαρμογής. Ο αθλητισμός τον έμαθε να αντέχει την απογοήτευση, να λειτουργεί ομαδικά, να διαχειρίζεται τόσο την ήττα όσο και τη νίκη, συνεχίζοντας για την επόμενη ημέρα.

Η μετάβαση, πάντως, δεν έγινε χωρίς προσωπικό κόστος. Το 2023, ο Ναδάλ πέρασε έναν χρόνο εκτός δράσης, αναρρώνοντας από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, χωρίς τότε να γνωρίζει ότι θα οδηγούνταν τελικά στο τέλος της καριέρας του. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε φτάσει η στιγμή της αποχώρησης, η αλλαγή ήταν μεγάλη, αλλά όχι απροετοίμαστη.

«Δεν ήταν εύκολο. Όταν κατάλαβα ότι ήταν το τέλος για μένα, ήταν μια αλλαγή στη ζωή μου, αφού έκανα σχεδόν το ίδιο πράγμα όλη μου τη ζωή. Αλλά ήμουν προετοιμασμένος γι’ αυτό και για το επόμενο κεφάλαιο», ανέφερε.

Στο τέλος της συζήτησης, ο Ναδάλ τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των χρηματικών επάθλων στο τένις, μια διαμάχη που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις πιέσεις κορυφαίων παικτών προς τα «Grand Slam».

Το «Wimbledon» αύξησε φέτος τα έπαθλά του κατά 20%, στα 64,2 εκατ. στερλίνες, ωστόσο αρκετοί παίκτες ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των τουρνουά.

Ο Ναδάλ εμφανίστηκε διαλλακτικός, αναγνωρίζοντας τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Όπως σημείωσε, οι παίκτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα μεγάλα τουρνουά δεν περιορίζονται στις δύο εβδομάδες των αγώνων, αλλά απαιτούν επενδύσεις και προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα χρηματικά έπαθλα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. «Αν δεις πόσα έπαιρναν οι παίκτες πριν από 15 χρόνια και πόσα λαμβάνουν σήμερα, η μέση αύξηση είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο οποιασδήποτε δουλειάς στον κόσμο», είπε.

Κατά τον ίδιο, η λύση βρίσκεται σε μια σταθερή, μακροπρόθεσμη συμφωνία ανάμεσα στους παίκτες και τα «Grand Slam».

«Βρείτε μια συμφωνία, μείνετε σε αυτήν, και τα Grand Slam να δεσμευτούν ότι θα αυξάνουν τα χρηματικά έπαθλα κάθε χρόνο με έναν τρόπο δίκαιο και για τους παίκτες και για το τουρνουά. Υπογράψτε αυτή τη συμφωνία για 10 χρόνια, ώστε να έχουμε 10 χρόνια ηρεμίας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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