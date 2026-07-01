Μεγάλη αλλαγή στο gaming: Η Sony καταργεί τους δίσκους στο PlayStation και στρέφεται στο ψηφιακό μέλλον

Η Sony θα σταματήσει σύντομα την παραγωγή φυσικών δίσκων για όλα τα νέα παιχνίδια που κυκλοφορούν στις κονσόλες PlayStation, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σύμφωνα με το CNBC.

Από τον Ιανουάριο του 2028, τα νέα παιχνίδια που θα κυκλοφορούν στην τελευταία κονσόλα της Sony θα πωλούνται είτε μέσω του PlayStation Store είτε μέσω καταστημάτων λιανικής σε ψηφιακή μορφή, μια κίνηση που έρχεται σε μια εποχή που οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα ψηφιακά μέσα για να έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια, να ακούν μουσική μέσω streaming και άλλα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια «φυσική εξέλιξη» προς την προσαρμογή, καθώς η προτίμηση των καταναλωτών για ψηφιακά παιχνίδια «ξεπερνά σημαντικά τη ζήτηση για φυσικούς δίσκους», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν θα επηρεάσει τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν σε δίσκους πριν από το 2028.

«Αυτή η μετάβαση θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο η πλειοψηφία της κοινότητάς μας προτιμά να έχει πρόσβαση στα παιχνίδια και να παίζει σήμερα», ανέφερε η ανάρτηση.

Καθώς οι κορυφαίοι κατασκευαστές κονσολών προσπαθούν να ανταποκριθούν στην τάση προς το ψηφιακό περιβάλλον, η εκτίναξη των τιμών για τη μνήμη, που τροφοδοτείται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών των κονσολών.

Η Sony αύξησε τις τιμές των PlayStation 5 τον Απρίλιο, ανεβάζοντας την τιμή της έκδοσης με δίσκους από 549,99 δολάρια στα 649,99 δολάρια.

Η Xbox της Microsoft θα αυξήσει επίσης τις τιμές της από την 1η Αυγούστου, με τις κονσόλες της σειράς S χωρητικότητας 512 GB να αυξάνονται κατά περίπου 100 δολάρια, φτάνοντας τα 500 δολάρια περίπου. Το Switch 2 της Nintendo θα κοστίζει 50 δολάρια περισσότερο στις ΗΠΑ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

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