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Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σε αγροτικές καλλιέργειες και εξαπλώθηκε σε δασικές εκτάσεις

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Σμύρνη

Συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που πλησιάζει κατοικημένη περιοχή.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής της γειτονικής χώρας, τόσο από αέρος, όσο και από εδάφους για να περιοριστεί η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τζανταρλί, της Σμύρνης

Ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση, καθώς οι φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σε αγροτικές καλλιέργειες, και εξαπλώθηκε σε δασικές εκτάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τουρκίας, στην περιοχή επιχειρούν επτά αεροπλάνα, οκτώ ελικόπτερα και 35 πυροσβεστικά οχήματα.

Σημειώνεται πως και λόγω της ξηρασίας, το έργο της κατάσβεσης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τουρκία Σμύρνη
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