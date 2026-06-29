Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη - Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που πλησιάζει κατοικημένη περιοχή.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής της γειτονικής χώρας, τόσο από αέρος, όσο και από εδάφους για να περιοριστεί η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τζανταρλί, της Σμύρνης

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Ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση, καθώς οι φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σε αγροτικές καλλιέργειες, και εξαπλώθηκε σε δασικές εκτάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

🔴 | İzmir Çandırlı'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit eder noktaya ulaştı. pic.twitter.com/Q3W2Jxxjuh — Havadan Rapor (@HavadanRapor) June 29, 2026

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τουρκίας, στην περιοχή επιχειρούν επτά αεροπλάνα, οκτώ ελικόπτερα και 35 πυροσβεστικά οχήματα.

🔴 DİKİLİ’DEKİ ORMAN YANGININA YOĞUN MÜDAHALE



İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde ziraat arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. #İzmir #Dikili #ormanyangını pic.twitter.com/XNxEFhbhan — İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2026

Σημειώνεται πως και λόγω της ξηρασίας, το έργο της κατάσβεσης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολο.

Πηγή: skai.gr

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