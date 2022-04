Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί σε σταθμό τρένου στο Μπρούκλιν, από τους οποίους τραυματίστηκαν τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ εντοπίστηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν εξεράγησαν.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα μεγάλης αιχμής, στις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε ο δράστης ο οποίος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό και στην συνέχεια άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό.

Ο δράστης εθεάθη να φοράει στολή εργάτη σε κατασκευές και κρατούσε εργαλειοθήκη, μέσα στην οποία φέρεται να είχε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έκανε tweet με το οποίο ενημερώνει ότι στο σημείο γίνονται έρευνες.

