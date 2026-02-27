Μια μητέρα από την Νέα Υόρκη δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν γέννησε ένα αγοράκι, σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος από ένα μέσο νεογέννητο.

Ο μικρούλης Σον Τζούνιορ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Ithaca, ζυγίζοντας 13 κιλά!

Οι έκπληκτοι γονείς Τερίκα και Σον περίμεναν ότι θα αποκτούσαν ένα μεγάλο μωρό αλλά σίγουρα δεν περίμεναν ένα νεογέννητο... γίγαντα. «Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά δεν το περιμέναμε αυτό», δήλωσε στην NYP η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Stunned upstate NY mom gives birth to massive, record-breaking baby: 'We didn't expect this' https://t.co/XMD1rxbEbK pic.twitter.com/VoccRgtxli — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Ο Σον Τζούνιορ είναι το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε ποτέ στο νοσοκομείο Ithaca, όπως ανακοίνωσε η μονάδα.

Την ίδια μέρα γεννήθηκε στην κλινική Cayuga του νοσοκομείου και η μικροσκοπική Μάργκοτ, που ζύγιζε μόλις 2 κιλά και η διεύθυνση έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία των δύο μωρών, αναφέροντας στη λεζάντα ότι «τα κοινά τους γενέθλια ήταν μια γλυκιά υπενθύμιση ότι τα μωρά έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη».

O μικρούλης Σον, φοράει ήδη πάνες και ρούχα 3 έως 6 μηνών.

Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ, με βάρος 22 κιλά, γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955,

Πηγή: skai.gr

