Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα νίκησε - ξανά - τον καρκίνο: « Δεν είναι στο DNA μου να τα παρατάω» (βίντεο)

H Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (Martina Navratilova) αποκάλυψε στις αρχές Ιανουαρίου ότι έχει διπλό καρκίνο στον λαιμό και το στήθος. Τότε η εμβληματική αθλήτρια είχε δηλώσει ότι «θα παλέψω με ό,τι έχω» και είχε εμφανιστεί αισιόδοξη.

Τώρα, στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του Πιρς Μόργκαν TalkTV, η θρυλική τενίστρια ανακοίνωσε ότι κατάφερε να βγει νικήτρια στον αγώνα που έδωσε. «Όπως μου είπαν οι γιατροί δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα», δήλωσε η 66χρονη σταρ των γηπέδων τένις.

Πρόσθεσε ότι έχει μόνο δύο ακόμη εβδομάδες ακτινοθεραπείας στο στήθος της και ότι μετά από αυτό «θα είμαι ελεύθερη».

Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι φοβόταν ότι «δεν θα ζούσε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα» και ότι το να νικήσει την ασθένεια ήταν το «πιο δύσκολο πράγμα».

Martina Navratilova reveals she has BEATEN breast and throat cancer https://t.co/mIpWCxpKAD pic.twitter.com/ir8QzI7Wy7