Το ανώτατο δικαστήριο της Κύπρου ανέτρεψε την καταδικαστική απόφαση για τη Βρετανίδα που κατηγορήθηκε ότι επινόησε την καταγγελία για ομαδικό βιασμό σε παραθεριστικό θέρετρο στην Μεγαλόνησο.

Δύο χρόνια αφότου η τότε έφηβη καταδικάστηκε σε τετράμηνη ποινή με αναστολή το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση, αναγνωρίζοντας ότι δεν είχε γίνει δίκαιη δίκη

«Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή», είπε ο Μάικλ Πόλακ της ομάδας νομικής βοήθειας «Δικαιοσύνη στο εξωτερικό», ο οποίος είχε συντονίσει την έφεση κατά της καταδίκης.

«Όχι μόνο για την πελάτισσά μας που πάντα υποστήριζε την αθωότητά της, ακόμη και όταν το έκανε αυτό της προκαλούσε τη δυσκολία να μην μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της μακράς δίκης, αλλά και για άλλους σε όλο τον κόσμο σε παρόμοιες θέσεις».

