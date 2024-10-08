Σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ τα ξημερώματα οι προειδοποιητικές σειρήνες άρχισαν να ηχούν και πάλι σε πολλές πόλεις της Άνω Γαλιλαίας και σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκλιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό πλήγμα.

Στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς και το αρχηγείο της Μοσάντ, υπογραμμίζουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, εκτοξεύτηκαν πέντε ρουκέτες από τον Λίβανο, ορισμένες αναχαιτίστηκαν και άλλες έπεσαν στο ύπαιθρο χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη στρατιώτης σκοτώθηκε πολεμώντας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό της χερσαίας επίθεσης που πυροδότησε την επίθεση της Χαμάς πέρυσι στις 7 Οκτωβρίου σε 350.

Πρόκειται για τον 20χρονο επιτελάρχη Noam Israel Abdu, από το 17ο τάγμα της Ταξιαρχίας Bislamach, από το Kadima-Zoran. Επίσης, ένας ακόμη στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό στο οποίο σκοτώθηκε ο Abdu.

Ξεχωριστά, ένας έφεδρος από το 7012 Τάγμα της Ταξιαρχίας Αλεξανδρώνης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες, Δευτέρα ένα έντονο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο με 100 αεροσκάφη να στοχεύουν σε περίπου 120 τοποθεσίες σε διάστημα μιας ώρας, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας.

