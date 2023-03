Ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Κόσμος 17:25, 17.03.2023 linkedin

Ο Ρώσος πρόεδρος θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου «απαγωγής» παιδιών από την Ουκρανία - Κίεβο: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου