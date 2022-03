Τα Netflix Games είναι πλέον διαθέσιμα σε συσκευές Android και iOS. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια συνδρομή στο Netflix – χωρίς διαφημίσεις, χρεώσεις ή αγορές εντός της εφαρμογής.

Είτε λαχταράτε να παίξετε κάτι χαλαρό για διασκέδαση στη στιγμή ή θέλετε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία και να ανακαλύψετε ακόμα περισσότερα για τις αγαπημένες σας ιστορίες, υπάρχουν διάφορα παιχνίδια για κινητά που μπορείτε να εξερευνήσετε, ενώ αυτόν τον μήνα έρχονται και άλλα, όπως τα This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (Pik Pok) και Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok).

Μπορείτε να κατεβάσετε παιχνίδια απευθείας από την εφαρμογή του Netflix για κινητά ή από το app store της Apple ή της Google . Για να βρείτε τα παιχνίδια:

Οι χρήστες κινητών συσκευών Android θα δουν μια ειδική γραμμή για παιχνίδια και μια καρτέλα για παιχνίδια από όπου θα μπορούν να επιλέξουν να κατεβάσουν οποιοδήποτε παιχνίδι.

Οι χρήστες κινητών συσκευών iOS θα δουν μια ειδική γραμμή για παιχνίδια από όπου θα μπορούν να επιλέξουν να κατεβάσουν οποιοδήποτε παιχνίδι.

Οι χρήστες tablet θα δουν μια ειδική γραμμή για παιχνίδια ή θα μπορούν να επιλέξουν να κατεβάσουν παιχνίδια από το αναπτυσσόμενο μενού με κατηγορίες.

This Is A True Story (Μάρτιος 2022)



Τα στατιστικά δεδομένα είναι εντυπωσιακά: 771 εκατ. άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Σε συνεργασία με την Charity: Water, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που φέρνει καθαρό πόσιμο νερό στους κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών, η Frosty Pop δημιούργησε αυτό το “κατάφυτο” παιχνίδι puzzle, θέλοντας να μοιραστεί την αληθινή ιστορία του καθημερινού αγώνα που δίνει μια γυναίκα από την Υποσαχάρια Αφρική για να βρει νερό για την οικογένειά της. Βασισμένο σε πραγματικές συνεντεύξεις και εμπειρίες, το παιχνίδι ρόλων αφήνει τους παίκτες να εξερευνήσουν ένα όμορφο τοπίο ζωγραφισμένο στο χέρι, προσπαθώντας παράλληλα να γλιτώσουν από μια ανεμοθύελλα, να πιάσουν λαθροθήρες, ακόμα και να γίνουν φίλοι με μια κατσίκα! Κάθε γωνιά επιφυλάσσει περιπέτεια και πληροφορίες. Αστεία πληροφορία: Η ομάδα της charity:water ταξίδεψε σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής τα τελευταία χρόνια για να πάρει συνέντευξη από διάφορες γυναίκες, οι ιστορίες των οποίων συνθέτουν τις εμπειρίες που δημιουργούνται στο παιχνίδι.

Shatter Remastered (Μάρτιος 2022)

Ένα ρετρό παιχνίδι θραύσης τούβλων που συνδυάζει κλασική δράση με μοναδικές ανατροπές και απίθανες επικίνδυνες αποστολές. Το “Shatter Remastered” είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του “Shatter™”, του βραβευμένου το 2009 παιχνιδιού της Sidhe που κυκλοφόρησε αρχικά για το Playstation 3. Ευρέως γνωστό ως το παιχνίδι που επαναπροσδιόρισε το είδος των παιχνιδιών με θραύση τούβλων, το “Shatter Remastered” περιλαμβάνει δεκάδες μοναδικές πίστες με απίθανα physics, δωράκια για καλύτερη απόδοση, μάχες με αρχηγούς και ειδικές επιθέσεις. Τους ελιγμούς αυτούς θα τους μάθετε εύκολα, αλλά δύσκολα θα τους τελειοποιήσετε. Αυτή η ανανεωμένη εκδοχή για φορητές συσκευές περιλαμβάνει παγκόσμιους πίνακες κατάταξης για να παρακολουθείτε τα ρεκόρ σας σε σχέση με τους συναδέλφους σας ανά τον κόσμο. Αστεία πληροφορία: Το σάουντρακ του Shatterέγραψε ο μουσικός από τη Νέα Ζηλανδία Module και περιέχει σχεδόν 90 λεπτά πρωτότυπης ηλεκτρονικής μουσικής.

Into The Dead 2: Unleashed (Προσεχώς)

Κάντε ό,τι χρειαστεί για να σώσετε την οικογένειά σας και να επιβιώσετε από την Αποκάλυψη των ζόμπι σε αυτό το απόλυτο υβριδικό runner/shooter δράσης! Σε αυτό το σίκουελ του επιτυχημένου παιχνιδιού δράσης με ζόμπι Into the Dead, ένοπλοι παίκτες πρέπει να αποκρούσουν τις διαρκείς απειλές των ζόμπι, ενώ διασχίζουν επικίνδυνα εδάφη. Σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν νιώθει ασφαλής, κάντε ό,τι χρειαστεί για να παραμείνετε ζωντανοί. Ακρωτηριάστε και γαζώστε τα ζόμπι, και εξουδετερώστε τους Νεκρούς – ό,τι χρειαστεί για να συνεχίσετε. Το παιχνίδι αυτό περιλαμβάνει εξελισσόμενη ιστορία με πολλά κεφάλαια γεμάτα δράση, δεκάδες επίπεδα (όπως πετρελαιοπηγές και στρατιωτικές βάσεις), εκατοντάδες προκλήσεις (από δάση που καίγονται έως παγωμένες βουνοκορφές), ενώ οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν και να κάνουν αναβάθμιση σε όπλα συμπλοκής, πυροβόλα, εκρηκτικά και πολλά άλλα!

Πηγή: Roxx

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις