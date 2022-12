«Συνάντηση με τον Πούτιν»: Το ημερολόγιο της Google δημιουργεί τυχαία συμβάντα βασισμένα σε e-mails από το Gmail

Η ακριβής αιτία του προβλήματος δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά η λύση φαίνεται να είναι απλή

«Συνάντηση με τον Πούτιν»… Ένα σχετικά διαδεδομένο σφάλμα (bug) στο Ημερολόγιο Google που βιώνουν πολλοί χρήστες τις τελευταίες ώρες, είναι η αυτόματη δημιουργία τυχαίων συμβάντων που προέρχονται από άσχετα μηνύματα στο Gmail.



Όπως αναφέρουν χρήστες της εφαρμογής στα κοινωνικά δίκτυα, τις τελευταίες ώρες το Ημερολόγιο της Google εμφανίζει τυχαία δημιουργημένα ολοήμερα συμβάντα, βασισμένα σε μηνύματα από το Gmail (e-mails) ή ενημερωτικά δελτία, που δεν σχετίζονται απαραίτητα με κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Έως στιγμής, δεν υπάρχει ξεκάθαρο μοτίβο σε αυτό το σφάλμα.



Η ακριβής αιτία του προβλήματος δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά η διόρθωση φαίνεται να είναι αρκετά απλή. Η μετάβαση στις ρυθμίσεις του Ημερολογίου Google (Settings > Events) από το Gmail, και η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου για την «Αυτόματη προσθήκη συμβάντων από το Gmail στο ημερολόγιό μου» (Automatically add events from Gmail to my calendar) λογικά θα σταματήσει τη δημιουργία αυτών των συμβάντων.



Το κόλπο αυτό χρησιμοποιήθηκε και για τη διακοπή ανεπιθύμητων (spam) προσκλήσεων που εμφανίζονταν στο ημερολόγιο το 2019.

That is odd!



A google calendar event for an e-mail that I haven't even opened yet! pic.twitter.com/1bubcnimTd — MOLSON the Edgelord (@Molson_Hart) December 23, 2022

Random bug(?) in @googlecalendar. A bunch of random emails are showing up as events in my calendar. pic.twitter.com/s0QNjKoY9R — Justin Duino (@jaduino) December 23, 2022

Y’all, my @googlecalendar has started creating random events based on emails I’ve gotten … only it’s just like, random marketing content and newsletters.



What fresh hell is this? pic.twitter.com/9ZWR4Txw9C — Christina Stephens (@CEStephens) December 23, 2022

