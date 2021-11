Το «Add Yours», το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου, είναι μια νέα επιλογή στο Instagram που επιτρέπει στους χρήστες να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά νήματα με τη δική τους άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα — από φωτογραφίες κατοικίδιων, έως #ootd.

Μόλις προστεθεί μια απάντηση στην ιστορία κάποιου, όποιος δει την ιστορία του μπορεί στη συνέχεια να πατήσει το αυτοκόλλητο για να προσθέσει τη δική του απάντηση, συνεχίζοντας την αλυσίδα.

i'm confused asf how do y'all use that 'add yours' thing on instagram? is it only for apple users pic.twitter.com/YPTCwfZxFQ