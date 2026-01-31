Λογαριασμός
«A few moments later»: Ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη από τις εργασίες της συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο αποτυπώνονται συναντήσεις, παρεμβάσεις και παρασκηνιακές στιγμές από τη σύνοδο, με επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης

Μητσοτάκης

Με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει στιγμιότυπα από τις εργασίες της διήμερης συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στο βίντεο αποτυπώνονται στιγμές από τους διαδρόμους της συνόδου, σύντομες συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες και χαλαρές εικόνες από το παρασκήνιο των εργασιών του ΕΛΚ.

Ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο όπου ο πρωθυπουργός ανταλλάσσει κουβέντα με συμμετέχοντα στη σύνοδο, ο οποίος φορούσε γραβάτα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
 

Δείτε την ανάρτηση:

