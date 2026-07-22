Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα συλληπητήρια του ΠΑΣΟΚ για τη Μαίρη Λίντα: «Η φωνή της περνά στην αιωνιότητα»

Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα, τιμώντας την τεράστια προσφορά της στο λαϊκό τραγούδι και τη διαχρονική καλλιτεχνική της κληρονομιά

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τα συλληπητήρια του ΠΑΣΟΚ για τη Μαίρη Λίντα

Ο Τομέας-Δίκτυο  Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα.

Υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια και ήθος. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα εμβληματικό «ζευγάρι-θρύλο» που με τις μελωδίες και τις ερμηνείες του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Συνέδεσε τη χαρακτηριστική της φωνή με σπουδαία τραγούδια χαρίζοντας μας αξέχαστες ερμηνείες.

«Αναπολώ τα παλιά, μου λείπει το χειροκρότημα. Θέλω την αγάπη του κόσμου και το χειροκρότημα».

Σήμερα όλη η Ελλάδα χειροκροτά μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της περνά στην αιωνιότητα αλλά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μας, ώστε να μας θυμίζει ότι το λαϊκό τραγούδι κουβαλά την ιστορία και τον παλμό μιας ολόκληρης εποχής. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαίρη Λίντα ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο