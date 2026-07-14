Την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, αρχίζει στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, αντιμετωπίζει - μεταξύ άλλων - την ανάγκη μετάβασης από την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» σε μία μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας, αξιολόγησης, χρηματοδότησης και εποπτείας του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και βιώσιμη εφαρμογή του.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση ανεξάρτητης διαβίωσης, της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α' 88).

Περαιτέρω, αντιμετωπίζονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, μέσω της πρόβλεψης σαφών προϋποθέσεων συμμετοχής, της δημιουργίας μητρώων προσωπικών βοηθών και αξιολογητών, της λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της θέσπισης σταθερού μηχανισμού χρηματοδότησης και διοικητικής υποστήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη, διαφανής και αποτελεσματική παροχή υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

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