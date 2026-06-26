Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι με την Αριστερά των ρήξεων

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι με την Αριστερά των ρήξεων» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης και απαντά έμμεσα στον Αλέξη Τσίπρα πως οι ιστορικοί κύκλοι «δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις κανενός αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών».

Όπως αναφέρει αναλυτικά στην ανάρτησή του: «εγώ μέσα από μια διαδρομή από τους φοιτητικούς αγώνες, το ΣΦΙΑ ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ και την ΕΦΕΕ, την ΚΝΕ, την ΠΚΣ και τα ΕΑΑΚ, τον ιατρικό συνδικαλισμό στο Κρατικό Νίκαιας, στην ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ με την ΑΡΣΙ, τον Δήμο Σφακιών με την παράταξη του 62 και του 96,4% και μετά στον ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 της κυβέρνησης και του 19-26 της αντιπολίτευσης… ήμουν, είμαι και θα είμαι με την Αριστερά των ρήξεων, με την Αριστερά που κυβερνά για να αλλάξει και όχι να διαχειριστεί, με την Αριστερά της αναδιανομής υπέρ της εργασίας και της ασυμφιλίωτης σύγκρουσης με την Ολιγαρχία, με την Αριστερά που θέλει να τσακίσει το “βαθύ κράτος” του τριγώνου της διαπλοκής τραπεζών-ΜΜΕ-Δικαιοσύνης, με την Αριστερά του κοινωνικά αναγκαίου -λαϊκά κατανοητού- εφαρμόσιμου προγράμματος…».

«Με δυο λόγια με την Αριστερά που λειτουργεί “ως το χέρι που κινεί την ιστορία γιατί είναι το μυαλό που σχεδιάζει το μέλλον”. Αυτά τα ολίγα επειδή, είδα κάτι για “κυβερνώσα Αριστερά”, για “χρησιμότητες”, είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους… που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις κανενός αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών», προσθέτει.

Τέλος, υπογράφει ως «Παύλος Πολάκης, μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Χανίων και προφανώς όχι ανεξάρτητος!!».

Πηγή: skai.gr

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