Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε στον Έντι Ράμα το θέμα Μπελέρη: Η συνεχιζόμενη απόρριψη του αιτήματός του συνιστά προφανή απόκλιση από την ευρωπαϊκή δικαιοκρατία Πολιτική 23:55, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Η συνεχιζόμενη αυτή απόρριψη συνιστά μία προφανή απόκλιση από την ευρωπαϊκή δικαιοκρατία και βεβαίως από το τεκμήριο αθωότητας» τόνισε στη δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης