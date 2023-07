ΝΔ - Αυτοδιοικητικές εκλογές: Μένει Γλυφάδα ο Παπανικολάου, δεν πάει στην Περιφέρεια - Την Τρίτη αποφάσεις από τον πρωθυπουργό Πολιτική 15:30, 30.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας ανακοίνωσε στο Facebook την απόφασή του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Δήμο - Εντείνονται οι φήμες για υποψηφιότητα Χαρδαλιά στην Περιφέρεια