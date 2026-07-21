Στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας χθες Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι “τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση”, γράφει σε ανάρτηση στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παραθέτοντας στη συνέχεια την απάντησή του:

«Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;» αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, συνεχίζοντας:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης “δεν άκουσε” εδώ και κάποια χρόνια…

Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα! Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή: Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων; Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές».

Η ανάρτηση καταλήγει στο παρακάτω υστερόγραφο:

«Πάντως, σε όλους εσάς τους υπόλοιπους, που δε μασάτε από τα ψέματα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, σας προτείνουμε να προμηθευτείτε την έκδοση από την ημερίδα της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2024. Αξίζει».

Πηγή: skai.gr

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