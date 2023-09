Κασσελάκης: Σέβομαι και εκτιμώ την Αχτσιόγλου Πολιτική 07:26, 21.09.2023 linkedin

«Την πιστεύω απόλυτα για το ψεύτικο sms στον Τσίπρα» γράφει στην ανάρτησή του, ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει πως θα είναι «ασπίδα προστασίας για τις συναγωνίστριες και τους συναγωνιστές του»