Κέιτι Πέρι: Παραλίγο να «προσγειωθεί» στο κοινό ενώ ήταν πάνω σε μια γιγαντιαία μηχανική πεταλούδα - Δείτε βίντεο

Ενώ ερμήνευε την επιτυχία της Roar, η Κέιτι Πέρι βρισκόταν στον αέρα πάνω σε μια γιγαντιαία μηχανική πεταλούδα, αλλά η κατασκευή ξαφνικά τραντάχτηκε

katy perry

Η Κέιτι Πέρι παραλίγο να πέσει στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Ενώ ερμήνευε την επιτυχία της Roar, η Κέιτι Πέρι βρισκόταν στον αέρα πάνω σε μια γιγαντιαία μηχανική πεταλούδα. Ωστόσο, η κατασκευή ξαφνικά τραντάχτηκε και άρχισε να ταλαντεύεται, αναγκάζοντας την τραγουδίστρια να σταματήσει να τραγουδάει καθώς πάλευε να κρατήσει την ισορροπία της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πεταλούδα σταθεροποιήθηκε και η παράσταση συνεχίστηκε.

