Κέιτι Πέρι: Παραλίγο να «προσγειωθεί» στο κοινό ενώ ήταν πάνω σε μια γιγαντιαία μηχανική πεταλούδα - Δείτε βίντεο

Η Κέιτι Πέρι παραλίγο να πέσει στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Ενώ ερμήνευε την επιτυχία της Roar, η Κέιτι Πέρι βρισκόταν στον αέρα πάνω σε μια γιγαντιαία μηχανική πεταλούδα. Ωστόσο, η κατασκευή ξαφνικά τραντάχτηκε και άρχισε να ταλαντεύεται, αναγκάζοντας την τραγουδίστρια να σταματήσει να τραγουδάει καθώς πάλευε να κρατήσει την ισορροπία της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πεταλούδα σταθεροποιήθηκε και η παράσταση συνεχίστηκε.

Katy Perry nearly falls on audience during concert in San Francisco



While performing her hit Roar, Perry was lifted into the air on a giant mechanical butterfly. But the structure suddenly jolted and started swaying, forcing the singer to stop singing as she struggled to keep… pic.twitter.com/Ij2OSxyj4P — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.