Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μαντόνα απάντησε στη Θέλτα: «Έχω ακόμη τη φανέλα σας από το 1990»

Η Μαντόνα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Θέλτα, που έψαχνε τη φανέλα που εκείνη φορούσε σε συναυλία στο Βίγκο πριν από... 46 χρόνια!  

Μαντόνα

Η Θέλτα έκανε δημόσια έκκληση στη Μαντόνα για να μάθει πού βρίσκεται η φανέλα της ομάδας, που είχε φορέσει η βασίλισσα της ποπ σε μια συναυλία που είχε δώσει στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο το 1990.

Η 67χρονη πλέον σταρ δεν άφησε να πέσει στο κενό το μήνυμα της ισπανικής ομάδας. «Αυτή η φανέλα κρέμεται στο αρχείο μου. Τη φοράω και αντιπροσωπεύω νοητά την ομάδα σας», έγραψε στο Χ η Μαντόνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαντόνα Ισπανία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark