Η Μαντόνα απάντησε στη Θέλτα: «Έχω ακόμη τη φανέλα σας από το 1990»

Η Θέλτα έκανε δημόσια έκκληση στη Μαντόνα για να μάθει πού βρίσκεται η φανέλα της ομάδας, που είχε φορέσει η βασίλισσα της ποπ σε μια συναυλία που είχε δώσει στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο το 1990.

Η 67χρονη πλέον σταρ δεν άφησε να πέσει στο κενό το μήνυμα της ισπανικής ομάδας. «Αυτή η φανέλα κρέμεται στο αρχείο μου. Τη φοράω και αντιπροσωπεύω νοητά την ομάδα σας», έγραψε στο Χ η Μαντόνα.

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.