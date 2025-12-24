Γυμνόστηθος και σε φόρμα: Ο Λιβ Σράιμπερ στα Μπαρμπέιντος μετά τη μυστηριώδη νοσηλεία

Ο Λιβ Σράιμπερ άφησε πίσω του την πρόσφατη περιπέτεια υγείας και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του στα Μπαρμπέιντος, δείχνοντας σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Ο 58χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε να περπατά ανέμελος στην παραλία, φορώντας πράσινο μαγιό με τροπικό μοτίβο. Φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Page Six» τον δείχνουν μαζί με δύο από τα τρία του παιδιά, καθώς και έναν φίλο τους, λίγο πριν επιβιβαστούν σε σκάφος για θαλάσσια σπορ. Ο διάσημος ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος, απολαμβάνοντας τη μέρα του, κάνοντας θαλάσσιο σκι και περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του.

Shirtless Liev Schreiber flaunts fit physique in Barbados after mystery hospitalization https://t.co/mXeqCC0slw pic.twitter.com/AE41IT2XZN — Page Six (@PageSix) December 23, 2025

Η νοσηλεία που προκάλεσε ανησυχία

Οι διακοπές πραγματοποιήθηκαν λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του ηθοποιού στη Νέα Υόρκη, έπειτα από έναν έντονο πονοκέφαλο. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο TMZ, ο γιατρός του τον συμβούλεψε να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

#Exclusive 🚨 Liev Schreiber has been hospitalized in New York and is undergoing tests.



Details: https://t.co/Rn0x1SZVl4 pic.twitter.com/oZARTk10Nu — TMZ (@TMZ) November 17, 2025

«Ο ηθοποιός πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις», δήλωσε εκπρόσωπός του στο μέσο στις 17 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι ο ηθοποιός είχε λάβει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στην εργασία του. Τρεις ημέρες μετά τη νοσηλεία του, ο πρωταγωνιστής του «Ray Donovan» εθεάθη να επιστρέφει με τα πόδια στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Taylor Neisen.

Πηγή: skai.gr

