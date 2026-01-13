Ο Πολ Ραντ, ένας από τους πιο αγαπητούς και διαχρονικά συμπαθείς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, παραχώρησε πρόσφατα μια ιδιαίτερα προσωπική -και απρόσμενα αποκαλυπτική- συνέντευξη στο podcast «Take Your Shoes Off w/ Rick Glassman».

Ο σταρ της Marvel και ενσάρκωση του Ant-Man βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συζήτησης που κινήθηκε, όπως συνηθίζει η εκπομπή, ανάμεσα στο σουρεαλιστικό χιούμορ και την εσκεμμένη αμηχανία. Σε μια στιγμή που προκάλεσε αίσθηση, ο παρουσιαστής Ρικ Γκλάσμαν σχολίασε με ενθουσιασμό την ανατομία του Ραντ, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «τεράστιο μόριο».

Η απάντηση του ηθοποιού ήταν απολύτως στο ύφος που τον χαρακτηρίζει: ήρεμη, αφοπλιστική και με λεπτή δόση αυτοσαρκασμού. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είδες το μόριό μου», απάντησε ψύχραιμα. Ωστόσο, όσοι είναι εξοικειωμένοι με το podcast γνωρίζουν καλά ότι οι συνεντεύξεις του Γκλάσμαν συχνά κινούνται στα όρια της φάρσας.

Η συζήτηση συνδέθηκε με ένα περιστατικό από την προηγούμενη κοινή τους εμφάνιση, η οποία είχε γίνει «viral» τον Ιούλιο. Σε εκείνο το βίντεο, ο Μάικλ Σέρα -γνωστός από τη σειρά Arrested Development- εμφανίζεται στον ρόλο βοηθού, φέρνοντας ζεστό καφέ στον Ραντ, τον οποίο και χύνει κατά λάθος στο πρόσωπό του.

Ο Ραντ υποκρίνεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, το κάτω μέρος του σώματός του θολώνεται στην κάμερα, καθώς υποτίθεται ότι του έχουν αφαιρέσει το παντελόνι, και παραϊατρικοί τον απομακρύνουν με φορείο. Το σκηνικό ήταν τόσο πειστικό, αλλά ο ηθοποιός δεν είχε πάθει πραγματικά τίποτα.

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο, ο Γκλάσμαν επανήλθε στο θέμα, λέγοντας ότι ακόμη και «σε χαλαρή κατάσταση» το μόριο του Ραντ ήταν δύσκολο να περάσει απαρατήρητο. Ο ηθοποιός τον ευχαρίστησε ευγενικά, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως το κοινό γνωρίζει αυτή την πτυχή της προσωπικής του ζωής, ο Ραντ απάντησε ότι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ γυμνός σε ταινία. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι είναι «αρκετά κλειστός άνθρωπος». «Δεν θέλω να επιδεικνύω το μόριό μου παντού», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ανάλαφρο κλίμα, ο Γκλάσμαν τον ρώτησε πότε συνειδητοποίησε ότι ήταν ιδιαίτερα προικισμένος. Ο Ραντ τοποθέτησε αυτή τη συνειδητοποίηση στα χρόνια του γυμνασίου, αν και παραδέχτηκε ότι περισσότερο τον γέμιζε ντροπή παρά υπερηφάνεια, ειδικά στα ντους μετά το μάθημα της γυμναστικής.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Πολ Ραντ παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος. Η νέα του κωμωδία «Anaconda», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Τζακ Μπλακ, προβάλλεται ήδη στις αίθουσες, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Ant-Man στην ταινία «Avengers: Doomsday», που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου.

Ακόμη κι όταν η συζήτηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, ο Πολ Ραντ αποδεικνύει ότι παραμένει ένας ηθοποιός με σπάνια αίσθηση χιούμορ, αυτογνωσία και την ικανότητα να αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο αμήχανες στιγμές με αξιοπρέπεια και χαμόγελο.

Πηγή: skai.gr

