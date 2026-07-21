Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιβεβαιωμένη λοίμωξη με χανταϊό (hantavirus) στην πολιτεία Ανσοάτεγκι της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές διερευνούν ακόμη δύο θανάτους στην πολιτεία Μπαρίνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται επίσης με τον ιό.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στη Βενεζουέλα. Οι αρχές συνεχίζουν την επιδημιολογική επιτήρηση και την ιχνηλάτηση πιθανών εστιών μόλυνσης.

Ο χανταϊός είναι μια ομάδα ιών που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών, καθώς και μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων στον αέρα. Η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο ή αιμορραγικό πυρετό με νεφρική προσβολή, ανάλογα με το στέλεχος του ιού.

Αν και τα κρούσματα είναι σχετικά σπάνια, η νόσος μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σοβαρή, γι' αυτό οι υγειονομικές αρχές συνιστούν την αποφυγή επαφής με τρωκτικά και την τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τον καθαρισμό χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχουν ίχνη τους. Οι έγκαιρη διάγνωση και η άμεση ιατρική φροντίδα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.