Η συνεπής φροντίδα του Metropolitan Hospital που κάνει τη διαφορά

Από το 2017 που δημιουργήθηκε το Hellenic Healthcare Group, έχει ως κεντρικό του στόχο να εξελίξει την ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλύπτοντας τους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και παρέχοντας 24/7 ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας από την πρόληψη έως και τη θεραπεία. Ο Όμιλος HHG εξοπλίζει τα χέρια των πλέον εμπειρων ιατρών με τεχνολογία τελευταίας γενιάς ώστε να προσφέρει με σεβασμό και αφοσίωση στον άνθρωπο, το υπέρτατο αγαθό, την υγεία.

Η καθοριστική παρουσία του Metropolitan Hospital στον εγχώριο ιατρικό κλάδο

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου Hellenic Healthcare είναι ασφαλώς το Metropolitan Hospital, το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον ως το κορυφαίο ιατροτεχνολογικό και ρομποτικό κέντρο στην Ελλάδα. Από το 2001 που ιδρύθηκε έως σήμερα, έχει ταυτιστεί με την ιατρική πρωτοπορία, προσφέροντας ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα.

Διαθέτοντας ένα έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και βαθιάς επιστημονικής κατάρτισης, το νοσοκομείο αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, δεσμευόμενο να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ασθενή και για κάθε θέμα υγείας, μέσω της έγκαιρης πρόληψης, της ακριβούς διάγνωσης και της εξατομικευμένης θεραπείας. Σ' αυτό το πλαίσιο, το Metropolitan Hospital μεριμνά για τη δημιουργία ενός άριστου, ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που προάγει το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα και στοχεύει στην από κοινού επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Παράλληλα, το νοσοκομείο επενδύει σε ιατρική τεχνολογία αιχμής, εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες θεραπείες και στηρίζει ενεργά τη συνεχή ιατρική έρευνα και επιμόρφωση, προχωρώντας στην πραγματοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα θεραπευτήρια Metropolitan Hospital και Metropolitan General δεσμεύονται προς την σταθερή ανάπτυξη της ιατρικής κοινότητας μέσω συνεχούς μετεκπαίδευσης και επανακατάρτισης των γιατρών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται επιστημονικές διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες, καλύπτοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, παρέχοντας στους ιατρούς την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πιο σύγχρονες πρακτικές και επιστημονικές ανακαλύψεις.

Το ευρύ φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές

Με την ορθή χρήση δόκιμων, σύγχρονων και αποτελεσματικών θεραπειών και την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών, το Metropolitan Hospital έχει ως στόχο να συνεχίσει να ανταγωνίζεται επάξια και δυναμικά τις πιο αξιόπιστες μονάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θεραπευτήριο έχει αποκτήσει άλλωστε σειρά διεθνών πιστοποιήσεων, διατηρώντας συνεργασίες με πρότυπα νοσηλευτικά κέντρα και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ασφαλώς, το νοσοκομείο ασχολείται με όλο το φάσμα των ιατρικών κλάδων και ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων, με την αιματολογία, την δερματολογία, την ηπατολογία, την καρδιολογία, τη νεφρολογία, τη νευρολογία, την ορθοπεδική, την παθολογία, την ουρολογία, την παιδιατρική, τη χειρουργική, την πνευμονολογία κ.ά., που εξειδικεύονται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και θεραπευτικών τεχνικών για τις οποίες έχουν απονεμηθεί στο θεραπευτήριο σημαντικές διακρίσεις.

Αναλυτικότερα, το νοσοκομείο διαθέτει την πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας–Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων, που έχει πιστοποιηθεί ως "Certified ESO Stroke Unit" από τον European Stroke Organisation (ESO), εκτελώντας θρομβεκτομές σε εγκεφαλικά αγγεία. Με την εν λόγω πιστοποίηση, η ομάδα των ειδικών νευρολόγων του Metropolitan Hospital κατατάσσεται ως πρώτη στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Πρόκειται επίσης, για τη μοναδική μονάδα εγκεφαλικών στη χώρα μας, που εφαρμόζει το σύστημα RAPID, το οποίο δίνει χρονικό περιθώριο στη μηχανική θρομβεκτομή να εφαρμοστεί έως και 24 ώρες μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται η δυνατότητα τόσο σε ασθενείς εντός, όσο και σε ασθενείς εκτός Αττικής, να ωφεληθούν τα μέγιστα από τις επεμβάσεις επαναιμάτωσης.

Παράλληλα, το Ρομποτικό Ουρολογικό Κέντρο του νοσοκομείου έχει διακριθεί ως το πρώτο στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κόσμο για τον αριθμό επεμβάσεων που εκτελούνται ετησίως με το σύστημα Da Vinci, ενώ η Α' Ογκολογική Κλινική είναι η μοναδική στη χώρα μας που λειτουργεί με σύσταση από την Εταιρεία Ευρωπαίων Ογκολόγων-Παθολόγων (ΕSMO).

Επίσης, το Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη χώρα μας που έχει λάβει τον τίτλο «Κέντρο Εξαιρετικής Κλινικής Δραστηριότητας» (Center of Excellence) για το σύστημα Μako -μια αναγνώριση που κατέχουν ελάχιστα ιατρικά κέντρα παγκοσμίως- και το μοναδικό που κατέχει το ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS και την πλατφόρμα Ο-Arm ΙΙ.

Ακόμα, πρόκειται για το μοναδικό θεραπευτήριο στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει 3D MRI Based Brachytherapy, δηλαδή θεραπεία για γυναικολογικούς όγκους καθοδηγούμενη με μαγνητικό τoμογράφο, ενώ την ίδια στιγμή, η Μονάδα Μαστού - Χειρουργικής Κλινικής διακρίθηκε στα Healthcare Business Awards για το ανεμπόδιστο, από την πανδημία, θεραπευτικό έργο που παρείχε.

Επιπρόσθετα, το Ιατρείο Υπέρτασης του Νοσοκομείου πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση (Hypertension Excellence Centre), από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension).

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η βασική οραματική επιδίωξη των δημιουργών του Metropolitan Hospital ήταν να καταστεί ένα πρότυπο θεραπευτήριο με άμεση αναφορά στον άνθρωπο και τη ζωή και βασικό άξονα την αντίληψη ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε ασθενή. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των ιδρυτών του.

Μένοντας πιστό στη φιλοσοφία και την κουλτούρα του, καθώς και στις αρχές και τις αξίες που προσδιορίζουν τη δράση του, το Metropolitan Hospital εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες του και εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας του, φιλοδοξώντας να εξασφαλίζει πάντοτε στους ανθρώπους καλύτερη υγεία και πιο ποιοτική ζωή.

Ενδεικτικό αυτού, είναι το γεγονός ότι το νοσοκομείο έγινε το πρώτο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και το τέταρτο στον κόσμο που παίρνει την πιστοποίηση "Excellence in Medical Tourism", του διεθνούς οργανισμού Temos International. Η σπουδαία αυτή διεθνής διάκριση οφείλεται στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στους γιατρούς και τις υπηρεσίες του Metropolitan Hospital, οι ασθενείς του, τόσο από την Ελλάδα όσο και από 81 χώρες του εξωτερικού. Η εν λόγω πιστοποίηση αποδεικνύει έμπρακτα την πρωτοπόρα φύση του νοσοκομείου και τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει στο ιατρικό γίγνεσθαι.

Άλλωστε, κάθε χρόνος που περνάει, το νοσοκομείο αποδεικνύει ακόμα πιο έντονα και εμφατικά την αξιοσημείωτη ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται διαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες και εξελίξεις στον τομέα της υγείας, λειτουργώντας ως παράδειγμα αδιάκοπης προόδου και βελτίωσης, σε όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο της δράσης του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

