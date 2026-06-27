«Ζω Καλά»: Καλεσμένος ο Γρηγόρης Γκουντάρας την Κυριακή στις 11.30 - Δείτε το trailer

Ο φόβος και ο τρόμος των περισσότερων γονέων διαχρονικά είναι η περίοδος της εφηβείας των παιδιών τους, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι μια φυσιολογική περίοδος της ζωής τους. Κατά τη διάρκειά της, οι γονείς καλούνται να ισορροπήσουν τις ανησυχίες τους και να αναπτύξουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους. Η αλήθεια βέβαια είναι, ότι σήμερα οι προκλήσεις στην εφηβεία είναι διαφορετικές σε σχέση με αρκετά χρόνια πριν και στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες δίνουν πρακτικές συμβουλές που θα βοηθήσουν τους γονείς να τις διαχειριστούν.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο τον δημοσιογράφο - παρουσιαστή Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος μιλάει για τις ανησυχίες του ως πατέρας δύο παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την υγιεινή του κρεβατιού μας και εξηγούμε γιατί τα κοκτέιλς αποτελούν μία θερμιδική «βόμβα».

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Τρέμω, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει»:

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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