Τσιάρας: Προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ευρεία σύσκεψη με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η εξέλιξη των επιζωοτιών, με έμφαση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγή.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά και θέματα που αφορούν την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, τις αποζημιώσεις για ζωοτροφές και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/687, ως βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της διασποράς των επιζωοτιών, ενώ τόνισε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους παραγωγούς και τους φορείς τους, προκειμένου να διαμορφώνονται και να υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και η διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της ευρείας συζήτησης με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τόσο σε σχέση με την έξαρση των επιζωοτιών, όσο και με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις της ευλογιάς και των πρόσφατων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, τα οποία, όπως σημείωσε, «χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική κτηνοτροφία».

Επίσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει διαχρονικά πως στέκεται δίπλα στους παραγωγούς, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο τη στήριξη του κλάδου.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός «διχτύου ασφαλείας», με βασικό άξονα την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά των επιζωοτιών.

Αναφερόμενος στην περίοδο του Πάσχα, σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων πριν από τη σφαγή με την προσθήκη νέου εργαστηρίου, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια και την ταχύτητα των ελέγχων.

Κλείνοντας, είπε ότι, μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους, στόχος είναι αφενός μεν ο περιορισμός της διασποράς των νόσων αφετέρου δε η ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι «μοχθούν, παράγουν και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

