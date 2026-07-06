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Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη

Ο νεαρός ανέπτυξε επικίνδυνη ταχύτητα, προκάλεσε σύγκρουση με άλλο όχημα και εγκατέλειψε το δίκυκλο για να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη

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Περιπολικό ΕΛ.ΑΣ.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ανήλικου που εντοπίστηκε, χθες τα ξημερώματα, να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός (στα όρια της ενηλικίωσης) ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα, επιχειρώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Αμέσως μετά την πρόσκρουση εγκατέλειψε το δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων, όπου κρατείται για υποθέσεις κλοπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη ανήλικος
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