Σέρρες: Απόπειρα απόδρασης τριών Αιγύπτιων από την κλειστή δομή Σιντικής

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 2/7, λίγο μετά τις 05:20, τρεις άνδρες αιγυπτιακής υπηκοότητας, κρατούμενοι στην κλειστή δομή που βρίσκεται στον Δήμο Σιντικής, επιχείρησαν να αποδράσουν, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό ασφαλείας και θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, οι τρεις κρατούμενοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν οι βάρδιες βρίσκονται σε μετάβαση και η κίνηση περιμετρικά της εγκατάστασης είναι περιορισμένη.

Η προσπάθειά τους όμως δεν πέρασε απαρατήρητη. Περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν έγκαιρα την κίνηση κοντά στην περίφραξη, προχώρησαν σε προειδοποιήσεις και, μέσα σε λίγα λεπτά, ακινητοποίησαν τους άνδρες.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο αρμόδιο τμήμα, ενώ από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως προβλέπεται, η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.



Πηγή: skai.gr

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