Άρπαξαν €180.000 από 86χρονη - Την έπεισαν πως φεύγουμε από το ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 86χρονη στο Καστρί Θεσπρωτίας, με επιτήδειους να της αρπάζουν 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες,η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που της συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ, και ότι θα έπρεπε να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της.

Οι δράστες την κράτησαν στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα, δίνοντάς της οδηγίες και πείθοντάς την ότι επρόκειτο για απολύτως νόμιμη και επείγουσα διαδικασία.

Στη συνέχεια, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα και να την αφήσει στην αυλή της οικίας της, όπου θα περνούσε κάποιος αρμόδιος για την παραλαβή τους, όπως ισχυρίστηκαν.

Η 86χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των δραστών να παραλάβει τα χρήματα και να εξαφανιστεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των απατεώνων είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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