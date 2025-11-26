Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης από 10 έως 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το δικαστήριο στους 14 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι έλαβαν το 2020 παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 5.000-40.000 ευρώ.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αρνήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικού στους κατηγορούμενους, με μοναδική εξαίρεση κατηγορούμενο ο οποίος έχει επιστρέψει τα χρήματα που του είχαν πιστωθεί. Σε αυτόν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Την ενοχή των κατηγορουμένων είχε προτείνει και ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας. «Η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις», είπε ο εισαγγελέας.

Οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως με έδρα την Κρήτη, κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν απάτες σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι εξ αυτών, για απόπειρα απάτης, άλλοι για τετελεσμένη και άλλοι για συνέργεια στην απάτη.

Στο εδώλιο κάθισαν δύο από τους 14 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

