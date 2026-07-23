Πανεπιστήμιο Κeele : Το διακεκριμένο δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή των Μη Κρατικών Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα

Μέσω των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει εισέλθει από το 2025 σε μια νέα εποχή, με την έλευση διεθνών πανεπιστημίων να διαμορφώνουν έναν σύγχρονο, εξωστρεφή ακαδημαϊκό χάρτη. Σε αυτό το τοπίο, το Πανεπιστήμιο Keele φέρνει τη μακρόχρονη πανεπιστημιακή του παράδοση, την αριστεία και την καινοτομία του, προσφέροντας προγράμματα σπουδών υψηλών προδιαγραφών.

Μια κληρονομιά αριστείας από το 1949

Με αφετηρία το 1949 από τον σπουδαίο οραματιστή και ακαδημαϊκό A.D. Lindsay, το Πανεπιστήμιο Keele διακρίνεται διαχρονικά για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στη γνώση και τη διεπιστημονικότητα. Με έδρα το Staffordshire της Αγγλίας σε μια τεράστια, καταπράσινη πανεπιστημιούπολη, το ίδρυμα καταλαμβάνει σταθερά κορυφαίες θέσεις στις εθνικές και διεθνείς πανεπιστημιακές κατατάξεις.

Οι επιδόσεις του μιλούν από μόνες τους:

• Διπλή χρυσή διάκριση για την κορυφαία ποιότητα διδασκαλίας στο Teaching Excellence Framework (2017 & 2023)

• Το 80 % της έρευνάς του αξιολογήθηκε ως κορυφαίου επιπέδου (REF 2021)

• Στο top 10 των Πανεπιστημίων στην Αγγλία για την ικανοποίηση των φοιτητών του σε 13 επιστημονικά πεδία (ΝSS 2026)

Tο Πανεπιστήμιο Keele, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, λειτουργεί με 3 δυναμικές ακαδημαϊκές Σχολές: Νομικής, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, μέσα από τις οποίες προσφέρει προγράμματα σπουδών όπως:

• Νομική

Η Σχολή Νομικής, ανάμεσα στις Top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της (Times Higher Education World University Rankings, 2024), προσφέρει πρόγραμμα σπουδών στη νομική.

• Εμβιομηχανική

Πρόκειται για το μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα που συνδυάζει γνώσεις μηχανικής, βιολογίας και ιατρικής και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση από το 1ο έτος.

• Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη

Το Πανεπιστήμιο Κeele συγκαταλέγεται στο Τop 20 στην Αγγλία για σπουδές στην Νευροεπιστήμη (Guardian University Guide 2027).Το μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα προσφέρει εξειδίκευση σε σύγχρονους τομείς, όπως Ψυχολογία του Διαδικτύου, Ψυχολογία του Παιδιού και Ψυχολογία της Υγείας.

• Διερευνητική Εγκληματολογία

Το Πανεπιστήμιο Κeele κατατάσσεται Νο1 στην Αγγλία για σπουδές στις Εγκληματολογικές Επιστήμες (Complete University Guide 2027).

• Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία

1 από τα 15 κορυφαία τμήματα στην Αγγλία σύμφωνα με τον Guardian University Guide 2025

Έπιπλέον το Πανεπιστήμιο Keele Greece έχει υποβάλει προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - ΕΘ.Α.Α.Ε. νέα προγράμματα σπουδών που, κατόπιν έγκρισης, πρόκειται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.

• Ιατρική

• Δημοτική Εκπαίδευση

• Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Διοίκηση Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ

• Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία

• Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά

• Δημόσια Υγεία

• Ιατρική Ηθική & Δίκαιο

• Γνωστική Ψυχολογία & Γνωσιακή Νευροεπιστήμη

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Για πληροφορίες & εγγραφές: Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα keelegreece.gr ή καλέστε στο 214 411 5000.

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