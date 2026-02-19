Συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης - από τις συνολικά 25.000 που απαιτούνται - για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος.

Οι υπογράφοντες πολίτες δημοψήφισμα για να μετατραπεί ο χώρος της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πράσινου και πολιτισμού και η έκθεση να μεταφερθεί δυτικά της Θεσσαλονίκης, σε δημόσια έκταση της Σίνδου.

Σε συνέντευξη Tύπου που δόθηκε στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής το καλοκαίρι, παρουσιάστηκαν οι θέσεις για τη δημιουργία ενός δημόσιου, μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, με παραμονή και επανάχρηση έντεκα ιστορικών κτιρίων που θα φιλοξενούν μικρές εκθέσεις, όπως για παράδειγμα η έκθεση βιβλίου και τη μεταφορά των μεγάλων εκθέσεων, π.χ. Agrotica, Zootechnia στη Σίνδο.

Όπως ειπώθηκε, το «θέμα Σίνδος έχει μελετηθεί και κοστολογηθεί» και έχουν γίνει «ανεπίσημες συζητήσεις» με το ΔΙΠΑΕ.

Στις 2 Μαρτίου η κατάθεση του αιτήματος - Τα επόμενα βήματα

Τονίζεται, δε, πως η συλλογή των υπογραφών θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες ώστε το αίτημα να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Συμπληρώνεται, επίσης, στο δελτίο Τύπου πως «σύμφωνα με τον νόμο, μετά την κατάθεση των υπογραφών, η διοίκηση του δήμου έχει έναν μήνα για να ελέγξει το έγκυρο των υπογραφών και το νόμιμο του αιτήματος και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την προκήρυξη δημοψηφίσματος».

«Στη συνέχεια, το δημοψήφισμα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την απόφαση, μετά από ευρύ/ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, τον οποίο υποχρεούται, από τον νόμο, να οργανώσει και να προαγάγει το Δημοτικό Συμβούλιο» υπογραμμίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, ενώ «για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 40% των εκλογέων».