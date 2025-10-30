Τα περίφημα πουγκιά Λέρου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λέρος είναι ένα μικρό μα πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, που διαθέτει πλούσια ιστορία και ιδιαίτερη γαστρονομική κουλτούρα. Το νησί της Αρτέμιδος, όπως συχνά αποκαλείται, καλύπτεται από χαμηλά βουνά, πράσινες πεδιάδες, παραδεισένιες ακρογιαλιές, και κατά μήκος του θα βρείτε πολλά αμπέλια, συκιές, φραγκόσυκα και γκαβάφες.

Είναι ένας ευλογημένος τόπος, που οι ντόπιοι αγαπούν όσο τίποτα. Εκεί οι ρυθμοί κυλούν πιο ήρεμα και αποτελεί τον κατάλληλο προορισμό για χαλάρωση και ξεγνοιασιά, μακριά από τη βαβούρα των μεγαλουπόλεων.

Την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής οι Ιταλοί λάτρεψαν αυτό το νησί και έχτισαν εκεί μία ολόκληρη πόλη, το θρυλικό Portolago, που σήμερα ονομάζεται Λακκί. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου, και έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις μέρες μας γεμίζει με πλοία και σκάφη από όλο τον κόσμο, που αγκυροβολούν μέσα στην αγκαλιά του, για να προστατευτούν από τους αέρηδες του Αιγαίου.

Από το νησί δε θα μπορούσε να λείπει η εξαιρετική και αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στον μικρό αυτό γαστριμαργικό παράδεισο θα βρείτε εξαιρετικής ποιότητας ντόπια κρέατα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, και πολλά τυριά, όπως λαδότυρο, κρασότυρο και μυζήθρα. Μεγάλο, όμως, κεφάλαιο στη γαστρονομία του νησιού είναι τα γλυκά. Όπου κι αν βρεθείτε θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκά του κουταλιού (μελιτζανάκι, κυδώνι, νεραντζάκι), δίπλες και αμυγδαλωτά, όμως την τιμητική τους έχουν τα ξακουστά πουγκιά!

Τα πουγκιά είναι το παραδοσιακό γλυκό – σήμα κατατεθέν του νησιού, καθώς πρωταγωνιστούν σε όλες τις χαρές των Λεριών. Από τη γέννηση μέχρι το γάμο, τα πουγκιά είναι εκεί, για να γλυκάνουν τον κόσμο, και να τους συντροφεύουν στις πιο όμορφες αναμνήσεις τους. Βανίλια, σουσάμι, μοσχοκάρυδο, μαστίχα, βούτυρο, ανθόνερο και ούζο είναι μερικά από τα «μαγικά» συστατικά αυτού του γλυκού, που κάνει θραύση τόσο στους ντόπιους, όσο και στους επισκέπτες του νησιού. Φυσικά, τα καλύτερα υλικά δεν αρκούν για να γίνει αυτό το γλυκό. Απαιτείται αγάπη και μπόλικο μεράκι, κάτι που οι Λεριοί έχουν σε περίσσευμα!

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ ταξίδεψε μέχρι τη Λέρο, όπου συνάντησε την κα. Νίκη Καρπαθάκη, η οποία μας έδειξε βήμα – βήμα πως φτιάχνεται αυτό το παραδοσιακό γλυκό. Πρόκειται για μία συνταγή που περνάει από γενιά σε γενιά, για να μη χαθεί η γλύκα της Λέρου. Αν διαλέξετε αυτό το νησί για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, πριν φύγετε από εκεί μην παραλείψετε να προμηθευτείτε πολλά πουγκιά για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι το πιο γλυκό ενθύμιο που μπορείτε να κάνετε δώρο!

Πηγή: skai.gr

