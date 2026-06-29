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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι τιμές του αργού σημείωσαν νωρίτερα μικρή άνοδο 0,6% περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι

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χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, βρίσκοντας στήριξη στα κέρδη των μετοχών τεχνολογίας, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή ύστερα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να αναστείλουν προς το παρόν τις εχθροπραξίες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 636,13 ⁠μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας, με τις μετοχές τεχνολογίας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη με άνοδο 1,1%.

Οι τιμές του αργού σημείωσαν νωρίτερα μικρή άνοδο 0,6% περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις μεταφορές αργού από το Στενό του Ορμούζ υπό το πρίσμα της εύθραυστης προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια πετρέλαιο Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Ιράν μετοχές
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