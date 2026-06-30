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Χρηματιστήριο: Άνοδος 3,67% τον Ιούνιο και κέρδη 15,99% στα α΄ εξάμηνο

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος κινήθηκαν ήπια ανοδικά

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Πτώση αγορών

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος κινήθηκαν ήπια ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.459,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,31%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.479,78 μονάδες (+0,50%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Ιούνιο με άνοδο 3,67% και το πρώτο εξάμηνο με κέρδη σε ποσοστό 15,99%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 293,613 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.385.266 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+5,32%), της Aktor (+2,84%), του ΔΑΑ (+2,08%), της Lamda Development (+1,29%) και της Πειραιώς (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,38%), της Motor Oil (-2,59%), της Elvalhalcor (-1,96%), της Κύπρου (-1,90%) και της Viohalco (-1,23%).

Οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,4092 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,3887 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.527.876 και 6.032.297 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 39,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 60 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα (+7,05%) και ΟΛΠ (+5,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-9,38%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ(-3,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,7800+2,84%

ALLWYN: 13,9200 +0,58%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,5650 -1,90%

METLEN: 40,8000 -0,44%

OPTIMA: 10,0000 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 51,9500 +0,78%

ALPHA BANK: 3,9510 -0,30%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 -0,47%

VIOHALCO: 19,2000 -1,23%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,0000 -3,38%

ΔΑΑ: 10,8200 +2,08%

ΔΕΗ: 23,0000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 57,0000 -0,70%

ΕΛΠΕ: 11,0500 +0,45%

ELVALHALCOR: 5,0000 -1,96%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0850 -0,76%

ΕΥΔΑΠ: 10,7400 +0,19%

EUROBANK: 4,1650 +0,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6650 +1,29%

MOTOR OIL: 38,3800 -2,59%

JUMBO: 22,4400 -0,27%

ΟΛΠ: 45,5000 +5,32%

ΟΤΕ: 19,4300 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0880 +1,09%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7800 -1,07%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές
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