Με πτώση 1,08% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει. Μετά από δύο εβδομάδες ανόδου, η αγορά κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,11%, υπό την επίδραση του διεθνούς αρνητικού κλίματος. Η παγκόσμια πτώση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου έχει μειώσει τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, οδηγώντας προς τα κάτω τις μετοχές σε διεθνή επίπεδο. Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες. Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Μάλιστα αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους των τραπεζικών μετοχών. Για την Αlpha Bank δίνει τιμή-στόχο τα 4,9 ευρώ, για την Eurobank, επίσης με τιμή-στόχο 4,9 ευρώ, για την Πειραιώς, θέτει τιμή-στόχο τα 11,3 ευρώ, για την Εθνική η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο 17,2 ευρώ και για τη CrediaBank με τιμή-στόχο τα 1,16 ευρώ.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE φέτος τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για πιθανές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό, η UBS εκτιμά ότι το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει ισχυρό, καθώς οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του κλάδου συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικές διαταραχές.Για την Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο τα 11,20 ευρώ ανά μετοχή, για την Alpha Bank με τιμή-στόχο 4,90 ευρώ, για την Εθνική η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 18,20 ευρώ και για τη Eurobank στα 4,70 ευρώ.

Τη θετική της στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες επαναλαμβάνει η Piraeus Securities, εκτιμώντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να συνδυάζει ισχυρή κερδοφορία, υψηλές διανομές προς τους μετόχους και ελκυστικές αποτιμήσεις. Σημειώνει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και η Κύπρου, για το σύνολο του 2026, θα παρουσιάσουν καθαρή κερδοφορία κοντά στα 5 δισ.Το 2025, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισ., έναντι κερδών 4,2 δισ. το 2024. Δίνει τιμές-στόχους στα 5,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 5,20 ευρώ για τη Eurobank, στα 17,70 ευρώ για την Εθνική και στα 10,40 ευρώ για την Κύπρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.449,29 μονάδες, έναντι 2.475,98 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,08%. Από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται 3,23%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 15,49%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,38%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 15,93%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,06%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 13,54%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 4,00%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 19,20%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.484,989 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 296,998 εκατ. ευρώ, έναντι 369,813 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 793 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 181,474 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 35,221 δισ. ευρώ.

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