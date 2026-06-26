Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και στις στρατηγικές προτεραιότητες της Alpha Bank για την επόμενη ημέρα αναφέρθηκαν, σε αναλυτικές παρεμβάσεις κατά τις ομιλίες τους στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Τσιτσιράγκος και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει την αξιοπιστία που με κόπο κατέκτησε και να τη μετατρέψει σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Όπως είπε, η επιτυχία αυτής της μετάβασης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα να συνδυαστούν η σταθερότητα με τις μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις με την καινοτομία και η τεχνολογία με το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από μια ανάπτυξη που στηρίχθηκε σε εξωτερικούς πόρους σε μια ανάπτυξη που βασίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στήριξη της κοινωνίας και αντιμετώπιση του δημογραφικού, ώστε η ανάπτυξη να αφορά όλους και να είναι πιο δίκαιη και βιώσιμη.

Ο κ. Τσιτσιράγκος σημείωσε ότι η ανάπτυξη που δεν αγγίζει όλους δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, τονίζοντας ότι αυτή η πεποίθηση αποτελεί τη λογική πίσω από τις επιλογές της Alpha Bank.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, επισήμανε ότι η Alpha Bank, μαζί με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα. Όπως είπε, σχεδόν 700 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί ή βρίσκονται σε φάση ριζικής αναβάθμισης, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, άθλησης και διαβίωσης σε περισσότερους από 150.000 μαθητές, ενώ η προσπάθεια θα συνεχιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο υλοποιείται για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, επισημαίνοντας ότι έχει στηρίξει 138 δομές υγείας και έχει βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες σε 114 περιοχές της χώρας. Επίσης, υπογράμμισε ότι μέσω της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για Όλους» η Τράπεζα εργάζεται ώστε ο πολιτισμός να μην αποτελεί προνόμιο λίγων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μεταξύ άλλων στην εμβάθυνση της συνεργασίας της Alpha Bank με την UniCredit, σημειώνοντας ότι ένας Έλληνας εξαγωγέας ή μια ελληνική επιχείρηση που επεκτείνεται στην Ευρώπη έχει πλέον δίπλα της μια ελληνική τράπεζα που γνωρίζει την τοπική πραγματικότητα και μια ευρωπαϊκή τράπεζα με παρουσία σε 13 χώρες. Όπως είπε, αυτό δεν αποτελεί απλώς χρηματοδότηση, αλλά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως επισήμανε, η Alpha Bank συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την πραγματική οικονομία, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε στρατηγικούς κλάδους, όπως η ναυτιλία και η επιχειρηματικότητα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσιτσιράγκος ανέφερε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι απαιτητική αλλά και γεμάτη ευκαιρίες, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, το τραπεζικό σύστημα έχει μετασχηματιστεί και η Alpha Bank έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους της Τράπεζας για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους για τη διαρκή στήριξή τους, τονίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας η εμπιστοσύνη, η συνέπεια και η στρατηγική διορατικότητα αποτελούν το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Alpha Bank.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ε. Ψάλτης, εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια η τραπεζική θα αλλάξει περισσότερο από όσο άλλαξε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Όπως ανέφερε, οι πελάτες δεν θα αξιολογούν μια τράπεζα μόνο από την ταχύτητα μιας συναλλαγής, αλλά από την ικανότητά της να κατανοεί τις ανάγκες τους, από την ποιότητα της συμβουλής που προσφέρει και από τη δυνατότητά της να τους συνοδεύει σε κάθε σημαντική οικονομική απόφαση. Όπως είπε, η τραπεζική θα γίνει περισσότερο προσωποποιημένη, περισσότερο συμβουλευτική και περισσότερο διασυνδεδεμένη με κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής του πελάτη, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο επόμενος κύκλος της Alpha Bank.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε μεταξύ άλλων στη συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit, σημειώνοντας ότι αυτή προσφέρει πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, νέες δυνατότητες, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, συμπληρωματικές υπηρεσίες και μια κλίμακα που ενισχύει ουσιαστικά την αξία που δημιουργεί η Τράπεζα για τους πελάτες της. Όπως ανέφερε, η συνεργασία επιτρέπει στην Alpha Bank να ανοίγει δρόμους στους Έλληνες επιχειρηματίες όπου κι αν επεκτείνονται και να προσφέρει λύσεις που κανένα άλλο ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα δεν μπορεί να προσφέρει μόνο του. Υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεργασία δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της Alpha Bank, αλλά αναβαθμίζει τις δυνατότητές της, αποτελώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί και το οποίο δεν διαθέτει κανένας άλλος στην ελληνική αγορά.

Αναφερόμενος στον μετασχηματισμό της Alpha Bank, επισήμανε ότι οι οργανισμοί αλλάζουν πρώτα μέσα από τους ανθρώπους τους, τον τρόπο που συνεργάζονται, λαμβάνουν αποφάσεις και δημιουργούν αξία. Όπως είπε, αυτό ακριβώς συνέβη στην Alpha Bank, προσθέτοντας ότι η νέα εταιρική ταυτότητα, το νέο κεντρικό κτίριο και τα νέα καταστήματα δεν αποτελούν σημείο εκκίνησης αλλά σημείο άφιξης, καθώς η αλλαγή έχει ήδη συντελεστεί στο εσωτερικό της Τράπεζας και πλέον γίνεται ορατή. Όπως ανέφερε, τα σχεδόν 150 χρόνια ιστορίας της Alpha Bank δεν αποτελούν βάρος αλλά θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η επόμενη ημέρα.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο της κρίσης, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες δεν προκάλεσαν την κρίση αλλά απορρόφησαν τις συνέπειές της. Υπενθύμισε ότι το PSI προκάλεσε ζημίες άνω των 37 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, ενώ ακολούθησαν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όπως είπε, το τραπεζικό σύστημα κατάφερε να αντέξει, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να έχει υποχωρήσει περίπου στο 3,3%, κοντά πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 15,2%.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά επενδυτικής διείσδυσης στην Ευρώπη, καθώς οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις. Όπως ανέφερε, απαιτείται ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, ανάπτυξη της θεσμικής αποταμίευσης και καλλιέργεια χρηματοοικονομικής κουλτούρας, ώστε οι πολίτες να σχεδιάζουν ενεργά το οικονομικό τους μέλλον και οι αποταμιεύσεις να μετατρέπονται σε επενδύσεις που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Αναφερόμενος στις στρατηγικές προτεραιότητες της Alpha Bank, επισήμανε ότι η πρώτη αφορά την ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη, η οποία βασίζεται στη γνώση του πελάτη, στην εξατομίκευση, στην εξυπηρέτηση και στη διαχρονική εμπιστοσύνη. Όπως είπε, για τον ιδιώτη αυτό σημαίνει καθοδήγηση για τη δημιουργία πλούτου και τον σχεδιασμό της σύνταξης, ενώ για τον επιχειρηματία σημαίνει έναν συνεργάτη δίπλα του σε κρίσιμες αποφάσεις, από την ανάπτυξη μέχρι τη διαδοχή, καθώς και μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στη διαχείριση και μεταβίβαση περιουσίας.

Ως δεύτερη προτεραιότητα, ανέφερε τη διοχέτευση κεφαλαίων σε τομείς με πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, τα logistics, η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Τόνισε ότι η χρηματοδότηση αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς η πραγματική αξία βρίσκεται στη συνολική σχέση με τον πελάτη, στον σχεδιασμό των επενδύσεων, στην πρόσβαση σε νέα κεφάλαια και στη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η Alpha Bank διαθέτει ήδη περισσότερα από 55 μοντέλα προηγμένης ανάλυσης σε παραγωγική λειτουργία και είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέπτυξε chatbot γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματική κλίμακα, με περισσότερες από 20.000 συνομιλίες την εβδομάδα. Όπως είπε, τα μετρήσιμα οφέλη από αυτές τις εφαρμογές έχουν ήδη φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα ενισχύει δραστηριότητες υψηλής αξίας και χαμηλότερης κατανάλωσης κεφαλαίου, όπως το transaction banking, η διαχείριση περιουσίας, οι επενδυτικές υπηρεσίες και η ασφάλιση, καθώς αυτές ενισχύουν τη σταθερότητα των εσόδων και αξιοποιούν αποδοτικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε ακόμη ότι η πρόοδος της Alpha Bank έχει αξία μόνο όταν συμβαδίζει με την πρόοδο των πελατών της, της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της χώρας. Όπως είπε, αποστολή της Τράπεζας είναι να διοχετεύει τους πόρους που της εμπιστεύεται η κοινωνία σε επιχειρήσεις που δημιουργούν το αύριο, χρηματοδοτώντας κλάδους που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank ανέφερε ότι στόχος της Τράπεζας δεν είναι απλώς να είναι η μεγαλύτερη, αλλά η πρώτη επιλογή των πελατών όταν καλούνται να λάβουν μια σημαντική οικονομική απόφαση. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει και πλέον καλείται να προχωρήσει μπροστά με ταχύτερο ρυθμό και σταθερή κατεύθυνση, κάτι που, όπως είπε, απαιτεί κοινή προσπάθεια από την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Τόνισε τέλος ότι η Alpha Bank διαθέτει ξεκάθαρη στρατηγική, αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης και βαθιά πεποίθηση ότι η καλύτερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους, τους πελάτες και τη χώρα είναι να αποτελεί μια τράπεζα που κάνει τη διαφορά, όχι αύριο αλλά σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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