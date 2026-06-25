Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,78%, στα 278,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα αρχικά τους κέρδη.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, στήριξη στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Aktor, της Motor Oil, της Aegean και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,78%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.487,96 μονάδες (+0,69%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 278,93εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.114.161 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+3,09%), της Motor Oil (+2,07%), της Aegean Airlines (+1,74%), του ΟΤΕ (+1,62%) και της Coca Cola HBC (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-7,33%), της Elvalhalcor (-5,54%), της Eurobank (-2,44%), της Εθνικής(-2,40%), της Κύπρου (-2,32%) και της Metlen (-2,29%).

Οι μετοχές της Metlen και της Viohalco διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους 1 ευρώ και 0,27 ευρώ, αντιστοίχως.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.825.946 και 6.865.360 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 44,28 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 55 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιατρικό Αθηνών (+11,68%) και CNL Capital (+7,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Viohalco (-7,33%) και Elvalhalcor (-5,54%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,3600 +3,09%

ALLWYN: 13,7150 -0,36%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7000 -2,32%

METLEN: 40,9200 -2,29%

OPTIMA: 10,0300 -1,18%

ΤΙΤΑΝ: 53,0000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,9660 -0,48%

AEGEAN AIRLINES: 12,8600 +1,74%

VIOHALCO: 19,6000 -7,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,2000 -1,27%

ΔΑΑ: 10,5700 +0,19%

ΔΕΗ: 23,0200 +0,09%

COCA COLA HBC: 55,6000 +1,09%

ΕΛΠΕ: 10,6600 +0,85%

ELVALHALCOR: 5,2900 -5,54%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0500 -2,40%

ΕΥΔΑΠ: 10,5800 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,0700 -2,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6600 -0,75%

MOTOR OIL: 39,4000 +2,07%

JUMBO: 22,3000 -0,36%

ΟΛΠ: 41,2000 -1,90%

ΟΤΕ: 19,4200 +1,62%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,0000 -1,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9200 -0,67%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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