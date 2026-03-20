Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings διατήρησε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ καθώς και τις θετικές προοπτικές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Νοεμβρίου 2025 είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Η σημερινή κρίση της Scope Ratings έρχεται μετά τις «φρέσκες» ετυμηγορίες από δύο άλλους οίκους αξιολόγησης. Ειδικότερα, η DBRS στις 6 Μαρτίου 2026 επιβεβαίωσε την Ελλάδα στο BBB με σταθερή τάση, ενώ η Moody’s μία εβδομάδα αργότερα διατήρησε τη χώρα στο Baa3 με επίσης σταθερό outlook.

Η Scope επισημαίνει ότι η αξιολόγηση στηρίζεται στις: i) ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, που έχουν θέσει το δημόσιο χρέος σε σταθερή πτωτική τροχιά, ii) ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, με μεγάλες διάρκειες, σταθερά επιτόκια, σημαντικά ταμειακά αποθέματα και υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα και iii) ισχυρή ευρωπαϊκή θεσμική στήριξη, ιδίως μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, που στηρίζει τις επενδύσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, οι οίκος επισημαίνει ότι το υψηλό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό αδύναμο σημείο, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του. Παράλληλα, όπως τονίζει η Scope, οι αναπτυξιακές προοπτικές «σκοντάφτουν» σε διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και οι δημογραφικές πιέσεις, ενώ τα συνεχιζόμενα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιβαρύνουν την οικονομία.

Η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση και η ευνοϊκή ονομαστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης πραγματικής ανάπτυξης περίπου 1,75% την περίοδο 2025-2030, στηρίζουν την εκτίμηση της Scope ότι ο λόγος χρέους της Ελλάδας θα μειωθεί αισθητά μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Scope, το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 127% έως το 2030, με τη στήριξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, βελτιωμένης φορολογικής συμμόρφωσης και χάρη στις ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες.

Οι προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους μακροπρόθεσμα παραμένουν, σημειώνει παράλληλα η Scope. Ο ρυθμός μείωσης του χρέους αναμένεται να επιβραδυνθεί μετά το 2030, καθώς η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, οι δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξηθούν και το κόστος των τόκων θα αυξηθεί σταδιακά. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Scope, το χρέος θα μειωθεί μόνο σταδιακά σε περίπου 120% του ΑΕΠ έως το 2035, με αποτέλεσμα το βάρος του χρέους να παραμείνει υψηλό για παρατεταμένη περίοδο.

Το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, σε συνδυασμό με μια οικονομική δομή που βασίζεται στον τουρισμό και στις εισροές ξένων κεφαλαίων. Η διατήρηση της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα απαιτήσει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σταθερές επενδύσεις και μετά το πέρας του προγράμματος NGEU, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας, τονίζει ο οίκος.

Ακόμη, ο οίκος σημειώνει ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών ενέργειας, ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα επιβάρυνε πιθανότατα δυσανάλογα την Ελλάδα, λόγω της σχετικά υψηλής εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η πρόσφατη επιβολή προσωρινών πλαφόν στις τιμές αναδεικνύει αυτή την ευπάθεια και υποδηλώνει πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους εάν οι πιέσεις συνεχιστούν, αν και η άμεση επίπτωση στον προϋπολογισμό παραμένει περιορισμένη, καθώς τα μέτρα βασίζονται σε περιορισμούς περιθωρίων κέρδους και όχι σε άμεσες επιδοτήσεις.

Σενάρια για αναβάθμιση της αξιολόγησης:

Α) Μια διατηρήσιμη και ουσιαστική μείωση του λόγου δημόσιου χρέους, στηριζόμενη σε συνεχιζόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και συνετή δημοσιονομική διαχείριση· και/ή»

Β) Βελτιωμένες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχυμένη εξωτερική ανθεκτικότητα, όπως αποτυπώνονται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στην αύξηση των επενδύσεων, σε μια διατηρήσιμη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και του πλαισίου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Σενάρια για υποβάθμιση της αξιολόγησης:

Α) Επιβράδυνση ή αναστροφή της μείωσης του λόγου δημόσιου χρέους, λόγω χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας ή δυσμενών εξελίξεων στην ανάπτυξη· και/ή»

Β) Αποδυνάμωση της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας, όπως αποτυπώνεται σε σημαντική επιδείνωση των εξωτερικών ισοζυγίων ή σε νέα αύξηση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Επόμενα ραντεβού με οίκους αξιολόγησης

Επόμενος σταθμός στις αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία είναι τώρα η 24η Απριλίου όπου θα είναι η σειρά της Standard & Poor’s να ανακοινώσει την ετυμηγορία της για να ακολουθήσει ο οίκος Fitch στις 8 Μαΐου.

Ο νέος γύρος αξιολογήσεων θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο. Η αρχή θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου με τον οίκο DBRS, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των αξιολογήσεων της Moody's και της Scope. Το έτος θα κλείσει με την Standard & Poor’s στις 23 Οκτωβρίου και τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.

